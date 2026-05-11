La llamativa frase que usó Rodrigo de Paul para mostrar el anillo de compromiso de Tini Stoessel

El jugador le hizo una declaración de amor a su novia y mostraron el anillo en medio de los rumores de un posible casamiento.

El amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel está más vivo que nunca luego de haber atravesado un importante tiempo separados y tratando de frenar una relación que había comenzado con todo. En este renacer de la relación, que nunca se había terminado, la pareja vive un presente de ensueño proyectando también un evento importante que los marcará de por vida: el casamiento.

Hace algunos meses ambos coquetearon con la posibilidad de contraer matrimonio y realizar una importante boda, e incluso confirmaron que así será pero no se animaron a dar precisiones del momento en el que darán el 'si'. Sin embargo en este momento de espera, mostraron en las redes sociales que dieron un paso hacia el evento.

En las últimas horas el futbolista compartió varias imágenes en un posteo donde aparecieron figuras como su amigo Lionel Messi, al que le dedicó la frase "mi amigo y mi ídolo, gracias por enseñarme y acompañarme a cumplir cada uno de mis sueños! Siempre a tu lado pase lo que pase", también junto a sus hijos Francesca y Bautista fruto de su relación con Cami Homs, por los que afirmó: "Lo más lindo que me pasó y tengo en la vida. ¡Los amo!".

Anillo De Paul Tini

Luego sorprendió con una imagen junto a Tini, quien lucía un imponente anillo que recorrió el mundo de la farándula por el diseño del mismo. En la publicación, Rodri escribió una sorpresiva frase: "Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme! ¡Sos el mejor equipo! Te amo". En otro posteo, el jugador escribió: "Te amo Titi. Rodri".

Ante esta situación la cantante respondió el posteo diciendo "te amo con mi vida entera" y lo compartió en sus historias de Instagram donde le dejó otra dedicatoria: "Te amo más mi vida hermosa".

La tremenda indirecta de Emilia Mernes a Tini Stoessel en su nueva canción

El universo del pop urbano argentino se encuentra convulsionado tras el lanzamiento de "Girl’s Girl", el nuevo sencillo de Emilia Mernes que desató un vendaval de especulaciones. La artista de Nogoyá parece haber utilizado su pluma para responder a las tensiones que mantiene con Tini Stoessel desde hace meses. En las redes sociales, los fanáticos no tardaron en diseccionar cada verso, encontrando dardos que apuntarían directamente al corazón del conflicto con la "Triple T".

Qué dice Emilia Mernes en su nueva canción

La letra de la canción aborda el peso de la fama y la mirada ajena, pero hay una estrofa específica que encendió todas las alarmas en el mundo del espectáculo. “Dicen que hay espacio, pero hay solo una silla. Si cumplo mis sueños, puedo ser su pesadilla”, dispara la ex Rombao con una contundencia que muchos interpretaron como un desafío a la jerarquía de su colega. La frase sugiere una rivalidad por el trono del género que ya trascendió lo profesional para volverse personal.

El conflicto tuvo su origen en gestos digitales que no pasaron desapercibidos, como el sonado unfollow de Tini a Emilia, que fue replicado por otras figuras del entorno de la Selección Argentina. Mientras Mernes se refugiaba en la tranquilidad de Miami junto a su familia y su perro Roma, el ambiente musical seguía acumulando tensión. “Agradecida de tenerlos”, había publicado la cantante poco antes de lanzar este tema que rompió el silencio mediático.

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Por su parte, la ex Violetta también se había pronunciado de manera críptica durante un concierto en Tucumán, pidiendo respeto por la delicadeza de la situación entre ambas. “Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó”, sentenció la intérprete de Cupido, quien eligió el silencio para procesar lo sucedido. La joven artista insistió en que no se trata de rumores de salud o personales, sino de algo que prefiere mantener bajo un hermetismo absoluto.

Sin embargo, el pedido de paz de Stoessel parece haber quedado en el pasado tras la respuesta musical de la oriunda de Entre Ríos. Emilia utiliza su canción para denunciar una supuesta doble vara en la industria y defenderse de lo que considera mentiras mediáticas. “Otra bala que gasto desmintiendo una mentira”, canta la artista, dejando en claro que no está dispuesta a quedarse callada frente a las versiones que circulan en los medios de comunicación.

El trasfondo del quiebre entre las dos estrellas sigue siendo un misterio para el gran público, aunque las indirectas en las letras ofrecen pistas sobre una ruptura profunda. Lo que comenzó como una amistad profesional parece haber derivado en una competencia feroz por el liderazgo del mercado latino. Mientras la controversia sigue escalando posiciones en las listas de tendencias, Emilia se muestra enfocada en su carrera y en su vida en los Estados Unidos.

Las otras famosas involucradas en el escándalo

Rodeada de sus padres, la cantante busca transmitir una imagen de contención frente a la tormenta mediática que desató su nueva composición. Sin embargo, la frase sobre ser la "pesadilla" de alguien más continúa resonando como una declaración de guerra en una industria que no da tregua. La intervención de otras figuras como María Becerra o Antonela Roccuzzo en esta disputa digital le otorga un tinte de "escándalo de selección" que fascina a los seguidores de la farándula.

En definitiva, "Girl’s Girl" no es solo una canción más en el repertorio de Emilia, sino un manifiesto de su posición actual frente al poder establecido en la música argentina. La controversia está lejos de terminar y promete seguir sumando capítulos a medida que las artistas se crucen en eventos o entregas de premios. “Por ahora yo elijo el silencio”, había dicho Tini, pero la música volvió el silencio algo imposible.