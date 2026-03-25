Rompió el silencio: Emilia Mernes y un duro comunicado tras la vinculación con futbolistas de la selección

En medio del escándalo con Tini y María Becerra, la cantante utilizó sus redes para hablar. “Por favor, basta”.

La cantante entrerriana Emilia Mernes rompió el silencio y este miércoles habló luego de una semana de versiones en redes sociales y apuntó contra la difusión de información falsa . También expresó su angustia por el impacto que los rumores tuvieron en su familia.

Luego de siete días de especulaciones que crecieron a partir del gesto de Tini Stoessel en Instagram —cuando dejó de seguirla—, Mernes decidió utilizar sus redes sociales para hablar y poner un freno a los ataques que recibe. C on un mensaje directo pidió terminar con los rumores y cuestionó el tratamiento mediático del tema.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@emiliamernes) , donde reúne millones de seguidores, la artista aseguró que en los últimos días se difundieron versiones que no son ciertas. “ Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras e inventando noticias sin criterio” , escribió.

Además, explicó que eligió no responder en un primer momento, pero que el silencio no frenó la situación: “Cada día que pasa veo un nuevo invento”.

Emilia Mernes.jpg Emilia Mernes

Versiones cruzadas y supuestas internas

En ese contexto, Emilia también se refirió a las supuestas internas dentro de la escena urbana. La cantante aclaró que cualquier diferencia con otras artistas fue tratada en privado y que no hay conflictos pendientes. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento y entendí que habían quedado aclaradas”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de diálogo.

El mensaje cerró con un fuerte pedido que refleja su estado emocional frente a la situación. “Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa”, expresó.

Y concluyó con una frase contundente: “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 19.11.33_16x9

Unfollow y pérdida de seguidores

Tras el unfollow de Martina “Tini” Stoessel a Emilia Mernes, se desencadenó un efecto dominó que provocó una caída que parece no tener techo para la artista de Nogoyá.

El impacto del gesto de La Triple T fue inmediato y devastador para las métricas de Mernes. Según los registros de los últimos días, la intérprete de "Bunda" sufrió una baja masiva. En cuestión de horas, la entrerriana pasó de tener 10.162.332 seguidores a 10.100.075, lo que representa una pérdida neta de más de 62.000 usuarios.

A esto se le suma que figuras de peso como María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu también le habrían soltado la mano en la red social de las fotos y los videos.