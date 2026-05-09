Pampita contó los motivos por los que se separó de Martín Pepa: "No se puede negar"

La modelo confirmó que el noviazgo se terminó y aseguró que el vínculo con el polista continuará, pero como amigos.

La noticia del año en el mundo del espectáculo se confirmó finalmente en la voz de su protagonista: Carolina " Pampita " Ardohain blanqueó su separación del polista Martín Pepa . Tras aterrizar en el país proveniente de Miami, la modelo enfrentó las cámaras con la honestidad que la caracteriza para poner fin a las especulaciones. A pesar de la tristeza lógica, se mostró entera y decidida a proteger la imagen de quien fue su compañero.

“Sí, es verdad que estoy separada”, afirmó la conductora ante la prensa, despejando cualquier tipo de duda sobre su estado civil actual. La relación, que había nacido de un reencuentro inesperado entre dos personas que se conocían desde la adolescencia en La Pampa , llegó a su fin tras un año y medio de romance. La mediática fue tajante al pedir que no se inventaran conflictos donde, según ella, solo existe cariño.

En cuanto a los motivos que llevaron a esta decisión, no dio vueltas y señaló a la logística como el principal enemigo de la pareja. La vida en diferentes países y las agendas cargadas de compromisos laborales y familiares terminaron desgastando el vínculo cotidiano. “La distancia no la podemos negar. Está todo bien . La mejor”, reconoció la conductora, dejando en claro que el factor geográfico fue el verdadero detonante.

La presentadora de televisión insistió en que el final del noviazgo se dio en los mejores términos posibles y que el respeto mutuo permanece intacto. Para ella, este proceso es muy distinto a otros cierres que le tocó vivir públicamente, ya que no hubo traiciones ni escándalos de por medio. “Solo tengo buenos recuerdos y buenas palabras para él”, subrayó con firmeza ante los cronistas que buscaban algún detalle escabroso.

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El esfuerzo por sostener el amor a pesar de los miles de kilómetros fue un tema recurrente en su relato sobre el fin de la etapa junto al deportista. La modelo destacó que ambos hicieron todo lo posible por compatibilizar sus mundos, pero la realidad terminó imponiéndose a los deseos del corazón. “Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que es difícil”, reflexionó.

Pampita negó los rumores de infidelidad por parte del polista

Pampita también aprovechó la oportunidad para destacar la calidad humana de su ahora expareja, a quien definió como una persona espectacular y muy querida por su círculo íntimo. Su intención fue separar a Pepa de cualquier rumor malintencionado que pudiera surgir en los portales de farándula. “No ensucien porque no es así. Martín es un amor de persona. Lo adoro, mi familia y mis amigos también”, sentenció.

Ante la consulta sobre si esta ruptura significaba un fracaso personal, la ex panelista de Showmatch se mostró resiliente y agradecida por lo vivido durante estos últimos dieciocho meses. Para ella, cada vínculo deja una huella positiva y no hay lugar para el arrepentimiento cuando hubo entrega y sentimientos genuinos. “Nada fracasó. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”, analizó con sabiduría.

En cuanto a su presente emocional, aseguró que se siente rodeada de afecto y que no tiene apuro por llenar el vacío que dejó el polista. Con el apoyo incondicional de sus hijos y sus amistades, prefiere transitar este momento con tranquilidad y sin presiones externas. “Hoy no quiero saber nada, no estoy para conocer a nadie. Quiero estar sola”, afirmó de manera contundente sobre su futuro cercano.

Sin embargo, el amor por Pepa no desapareció por completo tras la firma del acta de separación, ya que la conexión emocional sigue siendo muy fuerte. Caro admitió que los sentimientos no se borran de un plumazo y que el cariño por la familia de Martín también persiste. “Después de un año y medio o un poco más, no se va el amor de un día para el otro”, confesó con total sinceridad.

Finalmente, sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro, Pampita prefirió no cerrar puertas de forma definitiva, aunque hoy no sea su prioridad. Dejó la ventana abierta a lo que el destino pueda deparar, entendiendo que los vínculos profundos a veces tienen segundas oportunidades. “Nunca se saben las vueltas de la vida. Vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado ”, concluyó antes de retirarse.