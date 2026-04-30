¿Otra vez sola? Los motivos detrás de la supuesta separación de Pampita y Martín Pepa

Yanina Latorre confirmó la noticia y deslizó cuál fue el motivo que llevó nuevamente a la ruptura de la modelo.

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa habrían puesto punto final a su relación después de haber intentado superar una nueva crisis. La noticia la confirmó este miércoles Yanina Latorre en SQP (América TV).

“Tengo una separación grosa. La supuesta separada no me responde, ¿qué hago? Cuando contás y no le consultás, se enoja y cuando le preguntás no contesta" , lanzó filosa la conductora.

Aunque la respuesta de Pampita nunca llegó, Latorre se encargó de dar la primicia. “Yo me la voy a jugar como es mi estilo. Quiero que sepan que yo chequeé, hablé. Me enteré de algo por casualidad ayer” , expresó.

Y continuó: “Me cruzo con una amiga de ella que me dijo ‘está más tranquila desde que se separó’”. Acto seguido, Latorre comentó: “Esta amiga me lo dijo como un hecho. Yo le seguí hablando con normalidad. ¿Qué hice? Le escribí a Pampita, más de cuatro veces y nunca me respondió”. Y aportó un indicio muy poderoso según su lectura: “Al rato que subo la placa, Paula Varela subió que tenía el rumor de la separación de Pampita. Si lo tiene Paula y lo tengo yo, era obvio”.

Según la conductora el motivo fue la distancia: “La habría dejado el año pasado y repitió el patrón ahora en abril; a él le cuesta la lejanía” teniendo en cuenta que el polista vive en el exterior.

Asimismo, dio la segunda razón por la que cree que están separados. “Él, hoy, puso en privado sus redes. El último like de él a Pampita es de los primeros días de abril“, completó.

Vale recordar que el vinculo entre Pampita y Martín Pepa empezó a principios de octubre de 2024 tras la polémica separación de la modelo e influencer con Roberto García Moritán con quien tuvo a su hija Ana.