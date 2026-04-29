Qué rol cumplirá Nicolás Vázquez en Popstars: la palabra del actor

El actor contó cuál será su rol en el programa que supo ser un éxito en Telefe. Qué dijo.

El ciclo Popstars empieza a tomar forma y se prepara para su debut en el canal televisivo Telefe programado para el segundo semestre de este 2026. En las últimas horas se terminó de confirmar un detalle importante que empieza a delinear cuál será la búsqueda del programa.

Finalmente, terminó de confirmarse lo que hasta el momento eran rumores: Nicolás Vázquez fue confirmado como conductor del ciclo que tuvo una aparición en 2001 y fue el lugar donde surgió una banda icónica como es Bandana. Con un posteo en sus redes sociales, el actor mostró su felicidad por encarar la propuesta y desterró los rumores sobre la posibilidad de que Nicolás Occhiato sea el encargado de conducirlo.

"Me siento profundamente honrado y agradecido por esta oportunidad. Ser el conductor de PopStars es una felicidad y un desafío que me entusiasma muchísimo. Feliz de volver a Telefe, y de hacerlo de la mano de Gustavo Yankelevich y todo el equipo de RGB, que siempre van por más", dijo en la primera parte de su escrito.

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Sumado a esto, cerró: "Vamos en busca de la nueva banda femenina. Verán un programa que tendrá mucha pasión, emoción y que mostrará que trabajando mucho, los sueños se pueden hacer realidad".

Filtran los primeros nombres convocados a MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity calienta las hornallas para la nueva temporada del reality de cocina más exitoso de la televisión argentina. El programa que coronó en su última edición a Ian Lucas campeón en un mano a mano con Sofía “La Reini” Gonet tiene los primeros convocados.

Yanina Latorre confirmó que tras la final de Gran Hermano Generación Dorada, Telefe pondrá al aire la nueva temporada con reconocidas figuras del espectáculo.

La conducción estará a cargo de Wanda Nara que “ni bien termina de grabar la película que está haciendo en Uruguay, empieza a grabar MasterChef” dijo Latorre quien sumó que el “formato es largo y puede pasar el verano hasta el año que viene”.

Aun está la duda del rol que cumplirá Verónica Lozano en Telefe ya que hay fuertes rumores de que la conductora dejaría de conducir su magazine para ponerse al frente de Bake Off en 2027.

De cara a la llegada de la nueva temporada del programa de cocinas, Telefe tentó a dos figuras que ya han participado de un reality en la misma pantalla.

Las elegidas serían Julieta Poggio y Lucila "La Tora" Villar, sin embargo, por el momento solo se trata de propuestas que ellas seguirán evaluando teniendo en cuenta la cantidad de horas que llevan las grabaciones de MasterChef.