Ni Nico Occhiato ni Ian Lucas: quién será el conductor de Popstars, el nuevo reality musical

Popstars , el nuevo reality musical de la pantalla de Telefe ya tendría a su nuevo conductor después de la danza de nombres que circuló en los medios. Así lo confirmó Paula Varela, la panelista de Intrusos, quien aseguró que Nico Vázquez estará al frente del ciclo que busca a las próximas estrellas del pop argentino.

Si bien al principio se creía que Nico Occhiato sería el presentador tras su paso por La Voz Argentina, luego surgieron otros nombres. Entre ellos, Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano 2022; y el campeón de MasterChef Celebrity 2025/2026, Ian Lucas. "Confirmamos que se viene Popstar a la pantalla de Telefe. Quieren el lanzamiento para junio/julio. Ya en mayo está citado todo el equipo de producción", introdujo Paula Varela. "Y el conductor, quien ya firmó y está cerrado, es Nico Vázquez", reveló la panelista de Intrusos.

Y detalló, reafirmando la noticia del día: "En el día de ayer se concretó y Nico Vázquez es el nuevo conductor de Popstars. Se trata de nuestro Rocky". A su vez, Varela recordó que el actor ya se había probado en el rol de conductor con Como anillo al dedo (El Trece), un ciclo de entretenimiento junto a Gime Accardi, cuya temática era enfrentar a tres parejas de famosos por medio de variados juegos de competencia.

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Por último, la panelista señaló que desde Telefe "le quieren dar más máquina" a la convocatoria de chicas de entre 18 y 25 años, porque "no está rebotando como esperaban".

La reflexión de Gimena Accardi tras su separación de Nicolás Vázquez

Gimena Accardi compartió detalles del proceso emocional que atraviesa luego de la separación de Nicolás Vázquez, casi dos décadas después de haber iniciado la relación. La actriz se mostró vulnerable al reconocer que, a siete meses del fin del vínculo, todavía se encuentra transitando una etapa de profunda introspección. Sobre los temores que le genera el futuro sentimental y la barrera de su edad, confesó: "Siento que no me voy a enamorar nunca más, tengo 40 ya".

El proceso de sanación requirió incluso de acompañamiento profesional para poder asimilar el impacto de la ruptura en su vida cotidiana. La intérprete relató que en sus sesiones de terapia comenzó a comprender que el llanto y la sensibilidad constante no eran factores externos, sino parte de su propia realidad afectiva. Al aceptar los tiempos naturales para procesar la pérdida de su pareja, afirmó: "Voy siete meses de separación y estoy, por supuesto, en duelo".

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La artista aclaró que su sufrimiento no está relacionado con la nostalgia por el actor ni con el deseo de retomar el vínculo amoroso. El verdadero desafío reside en la reconstrucción de su propia identidad, ya que convivió con su colega desde los 22 años y ahora debe enfrentarse a la soltería como adulta. Con respecto a este nuevo camino de autodescubrimiento, explicó: "Mi duelo no pasa por querer verlo o extrañarlo. Tiene que ver con reencontrarme conmigo".

Finalmente, el testimonio de Accardi puso de relieve la importancia de permitirse sentir el dolor sin presiones externas, especialmente mientras su ex rehace su vida sentimental junto a Dai Fernández. La actriz eligió la honestidad para describir cómo se siente al desarmar una historia de 18 años que marcó su vida por completo. Al reflexionar sobre la magnitud del tiempo compartido y la vigencia de su proceso terapéutico, concluyó: "Es verdad. Fue mucho tiempo y eso hay que desentrañarlo".