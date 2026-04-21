Juana Repetto abrió la heladera de su casa y generó revuelo en las redes: qué tiene

La actriz sorprendió en las redes sociales al mostrar qué es lo que tiene en su heladera. Cuál es la revelación que impactó.

Las redes sociales son un canal donde las figuras del mundo del espectáculo, como también de otros ambientes, muestran la intimidad de sus hogares para que los seguidores puedan ver detalles de cómo es su vida. En las últimas horas Juana Repetto apareció en las redes con un video donde sorprendió a todos los usuarios al mostrar un detalle particular.

“Cosas random que hay en mi heladera y mi freezer”, titulo al video que recorrió las redes sociales. Mientras mostraba imágenes del elemento para el mantenimiento de alimentos o elementos que requieren frío, sorprendió: “Tintura madre hecha con mi placenta, ahí hay un pedacito”.

En su exhibición, mostró un parche que hizo con la membrana: "Para quemaduras, si te lastimás la piel, cortes...”. Más tarde, en otra de sus puertas, agarró una bolsa hermética y contó: “La mismísima placenta”.

Juana Repetto-Heladera Placenta

Las redes, el mismo lugar donde hace meses se cruzó con un usuario que la criticó

Así como las redes sociales suelen ser un espacio utilizado para acciones importantes para ayudar a personas o construir un trabajo entorno a ella, también suelen ser espacios ácidos donde muchos usuarios sueltan críticas sin freno ni medidas. En las últimas horas quien se cansó con el 'hate' fue Juana Repetto, quien estalló en sus historias de Instagram al mostrar los comentarios de una seguidora.

Juana detectó que había una persona que, en diferentes oportunidades, la acosaba con mensajes duros sobre críticas físicas y sobre su actitud. “Cada vez más fea e infumable”, “Qué fea”, “Estás fea y gorda”, decían algunos de los mensajes que les enviaba el usuario. Todo esos comentarios fueron expuestos por la la hija de Reina Reech.

“Siempre estos comentarios vienen de otras mujeres”, soltó y lanzó con cierto dolor: “Es tremendo, acabás de parir, lo saben perfectamente y te dicen ‘fea y gorda’. ¡Ah! Y se ríen. Tristísimo”.