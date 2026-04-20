Jesica Cirio confirmó su embarazo y espera un hijo con el empresario Nicolás Trombino

La modelo y conductora anunció la noticia al aire de LAM. Está de tres meses y medio y, según trascendió, espera un varón.

La modelo y conductora Jesica Cirio confirmó que está embarazada y espera su segundo hijo, el primero junto al empresario Nicolás Trombino . El anuncio se conoció este lunes durante la emisión de LAM , donde el conductor Ángel de Brito reveló la noticia tras un enigmático.

Según detallaron en el programa, Cirio cursa tres meses y medio de embarazo y espera un varón. La confirmación llegó luego de que la propia conductora enviara un mensaje al ciclo, en el que explicó que aguardaba el momento adecuado para hacerlo público, especialmente por su entorno familiar.

“Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe así que ya lo podés contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, expresó Cirio, en referencia a su hija fruto de su relación con el exintendente Martín Insaurralde.

El anuncio se da en un contexto de bajo perfil mediático para la conductora, quien en los últimos años atravesó una fuerte exposición pública vinculada a su vida personal. En ese marco, su relación con Trombino se mantuvo alejada de los medios hasta ahora.

Quién es Nicolás Trombino, novio de Jesica Cirio

Sobre el empresario, en el programa se indicó que tiene 35 años, se dedica al rubro alimenticio —con participación en supermercados mayoristas y un frigorífico— y mantiene un perfil reservado. Además, se mencionó que es proveedor de alimentos al Estado y que tiene un hijo adolescente de una relación anterior.

La relación entre Cirio y Trombino comenzó a tomar forma pública a mediados de 2025, luego de versiones difundidas en programas de espectáculos. Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común y consolidaron el vínculo con el correr de los meses.