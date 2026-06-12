Cómo fue la reconciliación entre Facundo Arana y María Susini.

Facundo Arana y María Susini decidieron apostar nuevamente al amor, a seis meses de anunciar su separación. La noticia surge tras un periodo de distanciamiento que parecía irreversible para la pareja, que compartió más de veinte años de relación y conformó una familia con tres hijos. La reconciliación fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, luego de que fuentes cercanas confirmaran que la pareja volvió a acercarse en las últimas semanas.

Según relató el periodista, la ruptura se habría dado por iniciativa de Susini, quien manifestó la necesidad de atravesar una etapa personal alejada del actor. Sin embargo, diversas situaciones familiares permitieron que ambos retomaran el contacto y, con el paso del tiempo, reconstruyeran el vínculo que los unía. Hasta el momento, ni Arana ni Susini se refirieron al tema en sus redes sociales ni realizaron declaraciones públicas, aunque el entorno señala que actualmente se encuentran juntos y enfocados en su familia.

Meses atrás, cuando Arana cumplió 54 años, la modelo le dedicó un mensaje. “Felices 54 para mí!! Wow.. qué le pasa al tiempo que corre tan rápido!? (...) Cumplo justo el doble que en la otra foto. (...) Hoy mi Alma Sonríe (...) Les mando un abrazo inmenso, y gracias por tanto cariño siempre!!”, destacaba la publicación del actor, a lo que Susini respondió: “Feliz cumple pirrou”, junto a un emoji de un corazón amarillo.

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En aquel entonces, este mensaje alimentó las versiones sobre una posible reconciliación, tema que volvió a instalarse en las redes y en el ambiente del espectáculo. Días antes, Susini había sido vista en un recital donde Facundo Arana tocaba el saxo. Consultado sobre esta aparición, el actor explicó: “Vino a verme tocar porque es una genia y nos adoramos”. También afirmó: “No, no vivimos juntos. Pero es mi familia”. Ambos priorizan la buena relación por sus hijos y mantienen un trato cercano, aunque sin convivencia ni reconciliación formal.

La historia de amor de Facundo Arana y María Susini

La historia de amor de Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, poco después de que el actor finalizara su relación con Isabel Macedo. Dos amigos diferentes intentaron presentarlos, convencidos de que compartían una afinidad especial. El primer intento no prosperó, ya que Arana viajó desde Mar del Plata hasta Pinamar para conocerla, pero Susini había partido antes de su llegada.

El segundo encuentro, organizado por otro amigo, tuvo lugar durante un asado: Susini llegó tarde debido a una caída mientras patinaba, que le provocó una herida en una mano. Arana, aficionado a las actividades al aire libre, se ocupó de curarla. Según ha contado el propio actor, ese momento fue determinante para ambos. Al limpiar la herida, Arana notó que ella, pese al dolor, mantenía una sonrisa y una lágrima silenciosa, lo que lo impactó profundamente.

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Ese instante selló el inicio de una relación que avanzó con rapidez y espontaneidad. Arana le expresó a Susini su deseo de compartir la vida y formar una familia. Al poco tiempo, nacieron sus tres hijos: India, Yaco y Moro. Uno de los episodios más recordados de la pareja fue la propuesta de casamiento en la cima del Monte Everest, un hecho que marcó la historia personal de ambos y se convirtió en un símbolo de su vínculo.

A pesar de la reciente crisis, la pareja eligió priorizar la familia y volver a apostar por su relación. Por ahora, mantienen el perfil bajo y la reserva sobre los detalles, mientras continúan con sus actividades profesionales y la crianza de sus hijos.