Así fue la ceremonia de apertura en Canadá del Mundial 2026: la sorpresiva ausencia de Michael Bublé.

La segunda jornada del Mundial 2026 que se disputa en los tres países de Norteamérica, comenzó con una nueva ceremonia de apertura, esta vez en Canadá . El BMO Field de Toronto fue escenario de un show musical que antecedió al debut del seleccionado canadiense frente a Bosnia.

La ceremonia incluyó colores, símbolos y elementos representativos de la cultura canadiense, en una puesta en escena pensada para destacar la identidad del país organizador. La cantante Alessia Cara fue la encargada de abrir el segmento musical. Más tarde se presentaron Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream, que mantuvieron el clima festivo en el estadio.

Sobre el cierre del espectáculo, Jessie Reyez levantó al público presente con una actuación que marcó el tramo final de la ceremonia, mientras el estadio comenzaba a completarse de cara al partido inaugural de Canadá.

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Tras el show, los planteles de Canadá y Bosnia salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos antes del debut mundialista.

Las ausencias de Alanis Morissette y Michael Bublé y la indignación en redes

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá dejó a mucha gente decepcionada entre la audiencia luego de que el show finalizara sin contar con la presencia de Alanis Morissette y Michael Bublé, dos de los artistas mas consagrados de la historia del país y que estaban previamente anunciados por la organización. Por esta razón, los memes estallaron en redes sociales y la incógnita sobre el paradero de estos artistas fue el principal motor detrás de los chistes virales.

Durante la ceremonia de Canadá, cantaron Alessia Cara, quien abrió el día musical, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Así, hubo muchas preguntas con respecto al paradero de Morisette y Bublé, las dos grandes figuras para esta segunda jornada de apertura mundialista.

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Según indicaron, tanto Alanis Morissette como Michael Bublé iban a aparecer más tarde, alrededor de las 15:40, por lo que sus shows nunca fueron realmente esperados para la ceremonia inicial, sino que hubo una falla en la comunicación oficial de FIFA. Finalmente, justo antes de que salgan los equipos al campo de juego, la pareja de Luisana Lopilato cantó “Bring It On Home to Me”. Por el lado de ella, entonó las estrofas del himno de su país. Todo esto y más generó un sinfín de memes en redes y varios fueron virales.

Los mejores memes por la ausencia de Alanis Morisette y Michael Bublé

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Dónde está mi Alanis Morissette? Dónde está mi Alanis Morissette? Dónde está mi Alanis Morissette? pic.twitter.com/E9hm7QzRpn — (@emilianofuster) June 12, 2026

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