La gran Brazenas: se retiró el árbitro de la final del Mundial 2026

El juez principal del triunfo de España sobre Argentina, en el encuentro decisivo disputado hace ocho días, dejó la actividad profesional.

Apenas siete días después de haber impartido justicia en la tan comentada final del Mundial 2026 , el esloveno Slavko Vincic confirmó su salida definitiva del arbitraje . El encuentro decisivo, que enfrentó a Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, marcó el cierre de su carrera sobre el césped.

La Asociación Eslovena de Fútbol (NZS) fue la encargada de hacer público el anuncio, señalando que el colegiado de 46 años puso fin a su trayectoria justo después de haber alcanzado la cima en el ámbito mundialista. "Una semana después de la gran final en suelo estadounidense, Vincic decidió sellar su ciclo arbitral en lo más alto", expresó el organismo en su comunicado.

El ente también subrayó que el nacido en Maribor logró un hito sin precedentes para su país: se convirtió en el primer silbante esloveno en dirigir una definición de Copa del Mundo, tras haber sido designado para el duelo disputado en East Rutherford.

Sin embargo, su despedida no estuvo exenta de polémica. El desempeño de Vincic en aquella final sigue generando reacciones, especialmente entre los seguidores argentinos y varios medios de prensa, que pusieron el foco en algunas de sus determinaciones durante el partido.

Uno de los puntos más discutidos fue la primera amarilla mostrada a Enzo Fernández, que más tarde tendría consecuencias decisivas: el volante vio la segunda tarjeta cerca del final del tiempo regular y se vio obligado a abandonar el campo. También hubo críticas por su manejo de los contactos físicos entre jugadores de ambas escuadras, y por la actitud de Marc Cucurella, quien se cubrió la boca al hablar con Lionel Messi, un gesto que no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios.

A pesar de las controversias, desde la Asociación Eslovena recordaron que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) distinguió a Vincic como el mejor árbitro del torneo disputado en Estados Unidos.

El comunicado oficial también hizo un repaso por los hitos más relevantes de su carrera internacional, mencionando la final de la Europa League 2021/22 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, así como la definición de la Champions League 2023/24 que tuvo como protagonistas a Real Madrid y Borussia Dortmund.

Para la selección argentina, Vincic no era un desconocido: ya había estado en el centro de la escena durante el Mundial de Qatar 2022, cuando dirigió el sorpresivo 2-1 ante Arabia Saudita en el debut de aquella edición. Hasta la reciente final frente a España, ese resultado había sido la última derrota de la Albiceleste en mundiales.

Finalmente, su último desafío fue también el de mayor magnitud: cerró su ciclo arbitral en el MetLife Stadium, con una final que consagró a España.

La gran Brazenas

El 5 de julio de 2009, Gabriel Brazenas fue árbitro profesional por última vez. Fue en el triunfo de Vélez por 1 a 0 sobre Huracán en Liniers, con un gol de Maxi Moralez. En la jugada decisiva, hubo una clara falta de Joaquín Larrivey sobre el arquero Monzón, que el árbitro no cobró y a partir de allí se generaron muchas suspicacias.

En el primer tiempo, también se equivocó para el otro lado cuando no sancionó un penalazo de Cubero a Arano en el área de Vélez.

Fue el ultimo partido de Brazenas, que no volvió a ser árbitro nunca más.