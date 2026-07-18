El escándalo de drogas y prostitución que rodea al árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España

Slavko Vincic dirigirá Argentina-España este domingo en New Jersey. En 2020 fue demorado durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina.

La designación del esloveno Slavko Vincic como árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España volvió a poner en primer plano un episodio que marcó su carrera hace seis años. En 2020 fue demorado por la policía de Bosnia y Herzegovina durante un operativo contra una organización dedicada al proxenetismo y al narcotráfico, aunque posteriormente fue liberado sin cargos.

La decisión de la FIFA de confiarle el partido decisivo del torneo reavivó el recuerdo de aquel procedimiento policial, ocurrido el 29 de mayo de 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando el árbitro fue identificado en una cabaña ubicada en las afueras de Bijeljina.

La intervención policial, denominada "Kristal", buscaba desarticular una red vinculada a la prostitución, el tráfico de drogas y armas. En el lugar se desarrollaba una fiesta y fueron detenidas 35 personas.

Entre los arrestados se encontraba la influencer serbia Tijana Maksimovi, conocida como Tijana Ajfon, quien posteriormente se declaró culpable del delito de incitación internacional a la prostitución y aceptó una condena de un año de prisión.

Durante el allanamiento, las autoridades secuestraron armas de fuego, chalecos antibalas, cocaína y más de 10.000 euros en efectivo.

Vincic, que entonces tenía 40 años, negó cualquier relación con las actividades investigadas y sostuvo que había llegado al lugar tras aceptar una invitación a almorzar luego de una reunión de negocios: "Estaba sentado en una mesa con mi compañía; de repente vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales", declaró al medio esloveno Vecer.

El árbitro agregó que tanto él como las personas que lo acompañaban fueron citados únicamente como testigos: "Nos llevó la Policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron ir. Fue el error más grande de mi vida".

Sin cargos y con respaldo institucional

La Justicia de Bosnia y Herzegovina nunca presentó cargos contra Vincic y la Federación Eslovena de Fútbol respaldó públicamente al árbitro.

El presidente de la Asociación de Árbitros de Eslovenia, Vlado Saijn, sostuvo en ese momento que Vincic "estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado", por lo que la entidad decidió no iniciar ningún procedimiento disciplinario.

La investigación concluyó que Maksimovi había ingresado ilegalmente a Bosnia junto a otras dos mujeres para ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. La influencer aceptó la condena en enero de 2021 y renunció al derecho de apelar la sentencia.

Una carrera que siguió en ascenso

Lejos de afectar su proyección internacional, la carrera de Vincic continuó creciendo tras aquel episodio.

Debutó en la primera división de Eslovenia en 2007 y obtuvo la categoría FIFA en 2010. Desde entonces dirigió más de 113 encuentros internacionales en 39 competiciones, incluyendo la Champions League —cuya final arbitró en 2024—, la Europa League, la Eurocopa y los Mundiales.

En esta Copa del Mundo estuvo al frente de tres encuentros: el empate entre Brasil y Marruecos en la fase de grupos, la victoria de Argelia sobre Jordania y el triunfo de México frente a Ecuador por los 16avos de final.

El orgullo de dirigir la final

Tras ser elegido por la FIFA para impartir justicia en la final entre Argentina y España, Vincic reconoció la emoción que sintió al recibir la noticia.

"En primer lugar, es muy difícil expresarlo todo con palabras, pero estoy muy orgulloso de representar a mi país en un evento deportivo tan importante, el más grande del mundo. Mi equipo está muy orgulloso y lo daremos todo", expresó en una entrevista con Reuters.

La reacción del árbitro esloveno al enterarse que va a dirigir la final del Mundial.

"Estaba impactado, es un gran momento de felicidad. Estaba temblando, así que es un honor increíble arbitrar la final del Mundial. Es un sueño para cualquier árbitro cuando empieza su carrera. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo", señaló.

Este domingo, el esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como jueces asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro de la final entre Argentina y España en New Jersey.