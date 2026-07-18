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La Mañana Franco Colapinto

Franco Colapinto no llegó a Q3, pero largará cerca de los puntos

El piloto argentino de Alpine disputa el Gran Premio de Bélgica en busca de volver a puntuar con la escudería francesa.

Franco Colapinto deberá remontar en uno de los circuitos más famosos del calendario.

Franco Colapinto deberá remontar en uno de los circuitos más famosos del calendario.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y largará duodécimo en la carrera del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto quedó en el decimotercer lugar, pero comenzará una posición adelante debido a la penalización que arrastra el francés Isack Hadjar.

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