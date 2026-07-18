Franco Colapinto no llegó a Q3, pero largará cerca de los puntos
El piloto argentino de Alpine disputa el Gran Premio de Bélgica en busca de volver a puntuar con la escudería francesa.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y largará duodécimo en la carrera del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto quedó en el decimotercer lugar, pero comenzará una posición adelante debido a la penalización que arrastra el francés Isack Hadjar.
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