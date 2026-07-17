El vaticinio de los pilotos españoles de la Fórmula 1 para la final entre Argentina y España.

Este fin de semana, además de jugarse la final del Mundial 2026 en Estados Unidos entre Argentina y España , el mundo de la Fórmula 1 vivirá una nueva fecha del campeonato mundial. En esta oportunidad, todos los ojos estarán puestos en el circuito de Spa-Francorchamps para el desarrollo del Gran Premio de Bélgica .

En ese contexto, los pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso , fueron abordados por un periodista británico preguntándoles que esperaban de la gran final que su selección disputarán contra la Albiceleste este domingo.

El primero en hablar fue el piloto de Williams: "ganaremos nosotros, porque nosotros jugamos al fútbol", declaró dejando bien en claro que ve a su selección como clara favorita. Por su parte, el ex campeón mundial y actual conductor de Aston Martín dijo que "le tenía más miedo a Inglaterra porque es mejor equipo" y que "en España están contentos de que pasara Argentina, es más fácil, el único problema será Messi".

Pilotos opinan sobre la final del Mundial



Sainz: "Vamos a ganar porque nosotros jugamos al fútbol"



Alonso: "Le tenía más miedo a Inglaterra, sentimos que Argentina ES MÁS FÁCIL"



Croft a Sainz: "En nombre del planeta, suerte el domingo"pic.twitter.com/v5NuM3I872 — Nachez (@Nachez98) July 17, 2026

Por último, el periodista británico le pidió a los españoles en nombre de su país y "del resto del mundo" que "por favor le ganen a la Argentina".

Apareció una torre en España celebrando el título del Mundial y tuvieron que dar explicaciones

En España tienen confianza para la final del Mundial 2026 donde tendrá de rival a la Selección argentina, equipo que ha dado una muestra de carácter durante el desarrollo del certamen y logró superar con creces a Inglaterra con un 2-1 histórico para meterse en la final. Tal es la confianza que tienen que ya celebran el título.

Si, insólito. Pero en las últimas horas se viralizaron imágenes de un importante monumento español en el que hicieron referencia a la final. Según esa acción, en España se creen campeones. La Torre Agbar (Aguas), de Cataluña, se mostró este jueves con los colores de la bandera del país europeo junto a la palabra "campeones". Todo hecho con una iluminación puesta para posibles festejos que puedan darse en el lugar, en caso que logren vencer a la Argentina en el duelo final.

¡FELICIDADES, CAMPEONES!



Así está la Torre Agbar siendo las 22hs en Barcelona, España



TeyoSottano pic.twitter.com/I8ckfnckGU — Diario Olé (@DiarioOle) July 16, 2026

Según le confirmaron desde el departamento a la Revista Panenka,"fueron comprobaciones de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto".

La polémica declaración del presidente del Barcelona

Joan Laporta, el polémico presidente del Barcelona, el que ganó todo durante su gestión con Lionel Messi como figura dentro de la cancha y Pep Guardiola como entrenador, y que también es conocido por ser el que generó el fin del ciclo de la Pulga en Cataluña, en 2021, opinó sobre la final del Mundial 2026. Fue entrevistado por un periodista de Cadena Cope y le preguntaron por la final, y fue directamente a la cuestión arbitral.

"Tenemos mejor equipo y si el árbitro es un árbitro que se impone... ¡Uy! ¡Uy! Si es un árbitro que se impone... ¡Uy! Eh, es... bueno, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido, pero el árbitro se ha de imponer. Vale", fue su frase textual ante la consulta del colega español.

El Diario Olé consultó con la prensa de España para interpretar el sentido de la declaración del presidente blaugrana. Se cree que el dirigente no se refirió a que el juez central sea impuesto por el equipo de Luis de la Fuente, sino a que sea un referí con personalidad para no dejarse avasallar y cobrar las faltas que correspondan.