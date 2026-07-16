Fórmula 1 en Bélgica: Spa estrena cinco zonas de Modo Recta con un Red Bull sin alerón y un Alpine sin mejoras

La Fórmula 1 llega a Spa-Francorchamps para la décima fecha, penúltima cita antes del receso de verano. Muchos en el paddock llaman a este trazado la universidad de la categoría, por la variedad de desafíos técnicos que impone en una sola vuelta. Este año hay una materia nueva, la que viene ordenando toda la temporada: la administración de la energía.

La noticia técnica del jueves llegó desde Milton Keynes. RedBull retiró para este fin de semana su versión del alerón trasero giratorio, ese que el paddock bautizó "Macarena", después de dos accidentes a alta velocidad de MaxVerstappen en carreras consecutivas. El neerlandés habló de problemas "súper peligrosos" en el alerón trasero, los mismos que lo mandaron contra las protecciones en la clasificación de Austria, más tarde lo dejaron sin un posible podio en Silverstone, en el accidente de Copse.

La falla aparece cuando el alerón móvil cambia del modo recta al modo curva. Qué ocurre exactamente todavía no está claro, ni siquiera dentro del equipo. Laurent Mekies había prometido un análisis a fondo tras Silverstone, sin descartar abandonar la solución. El contraste con Ferrari es elocuente: la Scuderia estrenó el concepto en los tests de Baréin, pero lo sometió a un testeo extenso antes de correrlo, recién en Miami, desde entonces no lo sacó nunca más del auto. Red Bull lo debutó ese mismo fin de semana, sin ese rodaje. McLaren, que planeaba probar el suyo en Austria, terminó abandonando la idea. Copiar una buena solución no garantiza replicar el resultado.

Cinco zonas de modo recta: un récord de la temporada

El momento en que Red Bull pierde su alerón no podría ser peor. Spa será, por primera vez en 2026, un circuito con cinco zonas de Straight Mode, la cifra más alta del año. En sus 7.004 metros, el trazado más largo del calendario, la aerodinámica activa pesa más que en ninguna otra fecha: permite correr cargado en los sectores técnicos, reduciendo la resistencia en las rectas. En Kemmel, después de Eau Rouge y Raidillon, los autos superan los 340 kilómetros por hora. Los sectores uno y tres dependen casi por completo del rendimiento en línea recta.

Pirelli lleva la gama media, C2 como duro, C3 como medio, C4 como blando, con dos juegos de duros, tres de medios, ocho de blandos por piloto. El foco está en la temperatura: durante las 24 Horas de Spa, a fines de junio, la pista superó los 55 grados, condición que dispara la degradación térmica, que podría empujar la carrera a las dos paradas. Después está el factor que nadie controla, el microclima de las Ardenas, donde es habitual que un sector esté seco mientras otro recibe agua. El pronóstico marca 20 por ciento de lluvia el sábado, 10 por ciento el domingo. En Spa esos números valen lo que valen.

La aritmética del desarrollo: no gana el que más trae, gana el que mejor elige

Acá está la cuenta que explica el campeonato, la que casi nadie hace. Las mejoras que cada equipo acumula en lo que va de 2026 son estas: Ferrari 32, Red Bull 32, Cadillac 32, McLaren 26, Audi 22, Haas 21, Racing Bulls 21, Alpine 20, Williams 18, Mercedes 17, Aston Martin 13. Leída rápido, la tabla parece explicarlo todo. Leída en serio, no explica nada.

Mercedes lidera cómodamente el campeonato siendo, entre los equipos grandes, el que menos actualizaciones acumula hasta acá. Racing Bulls desplazó a Alpine de la cima del pelotón medio con apenas una mejora más en ese mismo acumulado, 21 contra 20. Prácticamente la misma cantidad, resultados opuestos. La diferencia no está en cuántas piezas llegan al auto: está en cuáles, en cuándo, en cuánto rinde cada dólar invertido.

El motivo es el tope presupuestario, 215 millones de dólares para toda la temporada. Cada equipo debe armar un plan de desarrollo antes de que arranque el año, sabiendo que la plata es finita, que tiene que durar hasta diciembre. Se puede adelantar el gasto, desarrollando agresivamente temprano, como hace Ferrari, aceptando después una frecuencia menor de actualizaciones. O se puede retrasarlo, como Aston Martin, que trae su auto B en Hungría, o Williams, que lo llevará a Azerbaiyán en septiembre.

Adentro de ese presupuesto opera un indicador que define todo: costo contra tiempo por vuelta. Una fórmula establece cuánto debe valer cada dólar en décimas ganadas, cada cambio aerodinámico, mecánico o de aligeramiento se persigue solo si cae del lado correcto de esa ecuación. Un ejemplo hace entender el nivel de frialdad: un piso más liviano, carísimo, que entregue una décima, puede terminar descartado en favor de tres modificaciones menores de winglets que den cuatro centésimas cada una, porque esas tres sumadas dan 0,12 segundos a una fracción del costo.

Eau Rouge and Raidillon



A mighty section of corners, through the years at Spa! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/96SqmkFWyh — Formula 1 (@F1) July 16, 2026

Antes, los equipos grandes manejaban presupuestos dos o tres veces mayores que el tope actual, podían gastar para salir de un callejón aerodinámico sin salida. Hoy no queda casi espacio para el ensayo y error. Ayao Komatsu, jefe de Haas, lo dijo con crudeza: la escala del paquete que Red Bull llevó a Austria sería absolutamente inalcanzable para su equipo. En Williams, su presidente Matthew Savage lo grafica desde otro ángulo: siguen eligiendo entre poner un sistema contable nuevo en la fábrica o poner una mejora en el auto.

Hay una advertencia final que conviene guardar antes de sacar conclusiones de esa tabla. Desde 2022 los equipos deben declarar públicamente cualquier cambio en la forma de sus superficies aerodinámicas. Fred Vasseur sostiene que cada equipo interpreta ese proceso de documentación a su manera, lo que puede dar la impresión de que uno actualiza mucho más de lo que realmente hace, o al revés. La tabla, entonces, mide contabilidad tanto como ingeniería.

Alpine llega sin nada nuevo, con las mejoras recién para después del receso

Con esa lógica encima, lo de Alpine se entiende mejor, duele igual. El equipo introdujo actualizaciones que no dieron el rendimiento esperado, mientras Racing Bulls estrenó su paquete en Canadá metiendo a sus dos pilotos en el top 10 en los últimos cuatro fines de semana. Veinte mejoras contra veintiuna, un abismo en resultados. El quinto puesto de constructores, que Alpine defendía con comodidad hace un mes, hoy pende de un solo punto.

Gasly lo confirmó el jueves en Spa, sin maquillaje. "No tenemos mejoras para este fin de semana. Sabemos que no esperamos un orden muy diferente, así que anticipamos que será un desafío importante poder pelear con ellos", dijo el francés. Su reconocimiento del rival fue completo: "Racing Bulls ha hecho un mejor trabajo en las últimas carreras. Simplemente lograron introducir mejoras con un impacto mayor en su auto. En la clasificación de Silverstone estuvieron apenas dos décimas por detrás del Red Bull más rápido. Hay que reconocerles el mérito". Y el diagnóstico sobre el A526 no deja lugar a excusas: "Da la sensación de que nuestro paquete no ha sido el óptimo, pero incluso teniendo eso en cuenta, en este momento simplemente no tenemos el ritmo necesario para pelear realmente con ellos".

Checks done, let's get the weekend underway pic.twitter.com/RvU3CZrGZ9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 16, 2026

El paquete grande de Enstone llega recién después del receso, es decir después de Hungría. Gasly pide aguantar hasta entonces: "Esperemos poder frenarlos lo máximo posible hasta que lleguen esas mejoras". Sobre su magnitud, se cuidó de prometer. "Lo que viene debería ser razonablemente grande. Obviamente, después de más de diez años en la Fórmula 1, he visto que eso no siempre se traduce directamente en rendimiento. A veces el resultado es mejor de lo esperado, otras veces es un poco peor. No quiero generar demasiadas expectativas". Un detalle técnico que descarta explicaciones fáciles: la última especificación del motor Mercedes debutó con el equipo oficial en Austria, llegó a Williams y Alpine en Silverstone, McLaren recién la estrena este fin de semana. Alpine ya tiene el mejor motor disponible. Lo que le falta al A526 no está ahí.

Colapinto vuelve a un circuito que ama, en su mejor momento del año

Franco llega con el envión de Silverstone, donde remontó del 19° al 9°, sumando dos puntos que lo dejan 12° en el campeonato con 18 unidades. Su entusiasmo es genuino: "Estoy muy feliz de volver a Spa esta semana para una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fanático del circuito, que es rápido y emocionante de manejar en cualquier categoría". Sobre el objetivo, fue realista: "La lucha con nuestros rivales en el Campeonato de Constructores está muy ajustada, así que trabajaremos muy duro para volver a ser competitivos en Bélgica". En su única presentación previa en esta pista con un Fórmula 1, el año pasado, había terminado 19°.

En una entrevista con Motorsport publicada esta semana, señaló el accidente de Las Vegas 2024 como el peor momento de su carrera. "Tuve este accidente en Las Vegas, de repente todo fue un desastre. Todo el esfuerzo y las cosas buenas llegaron a su fin por un simple error de novato", recordó. La reflexión que dejó después explica su presente: "Aunque parece que estoy mejorando más en 2026, creo que 2025 fue el año en que más mejoré. Eso viene de esos momentos difíciles, de conversaciones difíciles, de los momentos en que nada funciona". Con Bélgica y Hungría por delante antes de que Alpine defina su alineación 2027, en un auto que su propio compañero define como insuficiente, esa fortaleza va a tener que aparecer otra vez.

Varrone y Colnaghi buscan traducir el ritmo en resultados

Nicolás Varrone afronta en Spa el octavo compromiso de su primera temporada en la Fórmula 2. El bonaerense de 24 años, piloto de Van Amersfoort, viene de arribar 13° en Silverstone, una buena producción tras partir desde el fondo por una mala clasificación. Ahí está su asignatura pendiente: si mejora el sábado, va a estar para dar pelea. Marcha 20° con 14 puntos. Mattia Colnaghi disputa desde mañana la sexta fecha de la Fórmula 3. El italoargentino de MP Motorsport, piloto de la academia Red Bull, penando con problemas mecánicos, con la lógica falta de experiencia de su primer año, viene de ser 20° en Silverstone, en una carrera marcada por la alta degradación de los neumáticos.

La actividad arranca el viernes con la primera práctica a las 8:30 de Argentina, la segunda a las 12:00. El sábado, la tercera tanda de 7:30 a 8:30, clasificación de 11:00 a 12:00. La carrera se larga el domingo 19 desde las 10:00.