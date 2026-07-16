Preocupación en España por la imagen de Lamine Yamal en la práctica a tres días de la final.

España se encuentra totalmente ilusionada en este Mundial 2026 , ya que luego de 16 años, volverá a disputar una final de Copa del Mundo. La Furia Roja sueña con repetir la gesta de Sudáfrica 2010, aunque por estas horas también se palpa cierta preocupación, no solo porque del otro lado estará la Selección Argentina de las remontadas milagrosas, vigente campeona, sino por el estado físico de su máxima estrella: Lamine Yamal .

El líder futbolístico y figura del Barcelona con 19 años recién cumplidos, es el habilidoso extremo zurdo que fue una de las grandes figuras del triunfazo 2-0 sobre Francia en las semifinales. No pudo marcar goles (le anularon el 3-0 por un leve adelantamiento), pero forzó el penal que derivó en el 1-0 de Mikel Oyarzábal y fue una verdadera pesadilla para Lucas Digne, quien terminó saliendo a los 27 minutos del complemento, mareado de tantas gambetas.

Al margen de la alegría por la clasificación a la cita por el título, Yamal no terminó el encuentro con una sonrisa completa a causa de una molestia en el muslo de su pierna izquierda. Ya de vuelta en el hotel, los fisioterapeutas de la Roja comenzaron a trabajar en la zona sobrecargada y le llevaron tranquilidad al DT.

Sin embargo, este jueves, a solo tres días de la final de la Copa del Mundo contra el combinado de Lionel Messi, el crack de Barcelona no participó de la práctica en Nueva Jersey. Las cámaras del diario AS lo mostraron sentado a un costado de la cancha, con un vendaje en el muslo.

Cómo fue la práctica en la que Yamal se llevó todas las miradas

Lamine Yamal estuvo con los botines puestos durante la práctica, pero solo llevó a cabo tareas de rehabilitación sobre una colchoneta y con un rolo de gomaespuma, utilizado para los automasajes y la liberación miofascial. De esta manera, trabajó diferenciado con respecto a sus compañeros de La Furia.

A su lado, también con tareas diferenciadas, se lo vio a Pedro Porro, el MVP de la semifinal contra la Selección de Francia y autor del 2-0 definitivo tras una gran pared con Dani Olmo. El lateral derecho pagó caro el esfuerzo sobrehumano que hizo para marcar de cerca a Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Michael Olise. Además, se proyectó incansablemente y ahora se recupera de a poco de una fatiga muscular.

La evolución de ambos es monitoreada por el cuerpo técnico de Luis De la Fuente y es cuestión de horas para que vuelvan a entrenar a la par de sus compañeros y prepararse para la gran final de la Copa del Mundo contra la Argentina de Messi, el próximo domingo desde las 16 en el Metlife Stadium.

Sin embargo, y de momento, las imágenes difundidas el día de hoy del entrenamiento español no dejó muy tranquilos a muchos hinchas de la Furia que están ilusionados con bordar su segunda estrella en la camiseta de la Selección española.