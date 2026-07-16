El áspero comentario de Diego Latorre con el que hundió a Inglaterra tras la eliminación con Argentina

El comentarista de la señal ESPN fue durísimo con el seleccionado inglés y lo comparó con Argentina. El comentario completo.

La emoción afloró en los millones de argentinos que celebraron el pase a la final del Mundial 2026 , pero más aún haber conseguido l a victoria ante Inglaterra con el peso que conllevaba el duelo en la previa . Desde ciudadanos de a pie, pasando por jugadores e incluso personas que históricamente estuvieron y siguen vinculada al fútbol, expresaron su emoción con distintas acciones.

Motivado por la emoción que generó el desenlace del encuentro, el periodista Diego Latorre , oficiando de comentarista en la cadena ESPN durante la cita ecuménica, lanzó unas palabras luego del pitazo final que no pasaron desapercibidas. Es que más allá de la felicidad, fue durísimo con una frase en la que le dio una caricia al combinado nacional pero golpeó con dureza a los europeos.

Segundos después del partido, el comentarista destacó la particularidad sobre el resultado que une el partido disputado este miércoles con el duelo histórico de México 86 donde Argentina le ganó también 2-1 a los europeos con un Maradona estelar, marcando "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo". "Con el mismo resultado que en el 86', para que la película sea grandiosa para la Argentina", recordó.

Luego lanzó una fuerte frase que recorrió el mundo: "Argentina es grande por partidos como este, y por partidos como este Inglaterra nunca lo será". Para cerrar, destacó: "Así es esto, así lo marca los grandes jugadores, el orgullo, corazón, pero el fútbol... hoy apareció el fútbol espléndido de la Argentina en el segundo tiempo".

"Diego Latorre"



Por esta frase que lanzó al terminar el partido: "Mismo resultado que en el 86. Por partidos como éste la Argentina es grande, y por partidos como éste Inglaterra nunca lo será...". https://t.co/LKLKYjsB3q pic.twitter.com/IBrItZpZ3x — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 16, 2026

Mundial 2026 | Picantes declaraciones de Messi tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra

Lionel Messi jugará su tercer final (2014, 2022, 2026 ) en este Mundial 2026, un logró que sólo poseía el brasileño Cafú (1994, 1998 y 2002). Ya con más tranquilidad, habló con la prensa y se refirió al presente de la scaloneta, lo especial del partido jugado y de la final que se viene.

"Vivimos sensaciones especiales, el grupo lo sintió, sabíamos que era una victoria que el pueblo argentino quería y nosotros también, no era una victoria más" expresó el capitán argentino sobre lo especial que era el duelo. Mucho se había hablado del contexto que traía aparejado este choque mundial.

Sobre el encuentro y la remontada histórica dijo: "nunca dejamos de creer, de intentarlo, con juego, los metimos en un arco, esta felicidad es enorme".

Luego, también habló de la actualidad, de la realidad de una selección que sigue demostrando estar a la altura: "es una locura lo que estamos viviendo, yo sinceramente antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabia que lo íbamos a pelear y que íbamos a estar entre los cuatro".

En otra de las notas que brindó, profundizó mucho más: "venimos de ser campeones del mundo, venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela a quien le duela, digan lo que digan. Hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada".

"Este grupo no me sorprende, conozco y sabíamos de lo que éramos capaces, la gente por ahí tenia dudas, pero este grupo cuando se junta y esta unido, saca de donde no tiene para dar el máximo" agregó.

También se dirigió a los argentinos: "Disfruten de este momento como lo hacemos nosotros, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores, que lo vivan como lo están haciendo, hoy conseguimos lo que todos queríamos, llegar hasta lo ultimo, hasta la final del mundo".

Un mensaje al pueblo y el Diego

En su ronda con los medios, Messi siguió hablando desde el corazón, metiéndose en temas que no es habitual en él: "Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esto a la gente, sabemos que los mundiales para nosotros son especiales, nos olvidamos de todos los males que nos toca pasar, hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, es la vida nuestra, lo que nos toco siempre, es hermoso poder regalarle esta alegría a ellos".

"Los argentinos siempre pedimos más, si hoy hubiésemos perdido con Inglaterra, hubiese habido gente que dijera alguna boludes y no le dimos la chance... nosotros sabíamos que con futbol éramos mejores que ellos, no deja de ser especial por todo lo que significa".

“Seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo. Para él era un día muy especial, y poder regalarle esta alegría a él, que lo viva como quiera desde ahí arriba y que lo disfrute. Es un regalo para él también”.



Lionel Messi. pic.twitter.com/ZulZVE1cXk — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

También se refirió al emotivo momento de los himnos y por como lo cantaron: "Empezamos a escuchar el murmullo de ellos en el himno y escuchábamos que la gente lo cantaba de manera especial y nosotros nos fuimos contagiando uno por uno".

Por último, uno de los periodistas le regaló una réplica de la camiseta de Maradona en el 86 y se emocionó: "Seguramente el diego desde arriba lo esta disfrutando muchísimo porque para el hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría que lo viva como quiera desde arriba que lo disfrute porque es un regalo para él".