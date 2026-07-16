Mundial 2026: un exasesor de Margaret Thatcher pidió echar de la Premier a los argentinos por Malvinas

El analista Nile Gardiner reclamó quitarles la visa de trabajo a los cracks que juegan en Inglaterra y desplegaron la bandera con el reclamo.

La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que desplegaron los jugadores de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra desató una fuerte reacción en el Reino Unido. Un exasesor de Margaret Thatcher pidió que a los futbolistas que juegan en la Premier League se les quite la visa.

Se trata de Nile Gardiner , analista de política exterior y excolaborador de la ex primera ministra británica, hoy al frente del centro que lleva su nombre en la Fundación Heritage. El referente conservador cargó contra el plantel de Lionel Scaloni a través de la red social X.

En su publicación, reclamó que todo jugador argentino de la liga inglesa que participó del festejo sea despojado de su visa de trabajo en el Reino Unido. "Debería haber tolerancia cero para esto", escribió, en un mensaje que se viralizó en pocas horas.

Gardiner sumó otros posteos en los que sostuvo que Argentina invadió las islas en 1982, calificó la actitud de los hinchas como propia del tercer mundo y hasta pidió que la FIFA expulse al seleccionado del torneo.

El episodio de la bandera de Malvinas ya venía generando ruido: se produjo pese a que la organización prohibió el ingreso de insignias alusivas a las islas, en un partido catalogado de alto riesgo por las autoridades.

Qué jugadores de la Premier League quedaron en la mira

El reclamo apunta a varias figuras del campeón del mundo. Entre los argentinos que hoy militan en Inglaterra están Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, todos parte del plantel que festejó en Atlanta.

Gardiner no fue la única voz. En el diario The Spectator, el columnista Robert Taylor reclamó también la quita de visas, mientras que en la televisión británica algunos analistas anticiparon enojo entre dirigentes políticos por la escena del festejo albiceleste.

La bandera apareció apenas terminó el partido, cuando Giovani Lo Celso la estiró sobre el césped rodeado por sus compañeros. La imagen contrastó con los pedidos previos de Scaloni, que durante la semana había intentado bajar los decibeles de la rivalidad.

"Las Malvinas serán siempre argentinas", afirmó Leandro Paredes, en sintonía con el histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago. La vicepresidenta Victoria Villarruel también respondió con dureza a las críticas británicas.