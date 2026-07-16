Una vecina de la capital de Tierra del Fuego captó la escena desde su casa. El hombre llegó minutos antes del gol de Enzo Fernández y se quedó ahí hasta el final.

Conmovedor: mientras jugaban Argentina-Inglaterra, les llevó la bandera a los caídos de Malvinas en Ushuaia.

Una vecina de Ushuaia , en la provincia de Tierra del Fuego , logró captar una escena tan conmovedora como impactante durante los últimos minutos del partido semifinal del Mundial 2026 que Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra con los goles agónicos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Eri Chávez publicó en su cuenta de Instagram el video que tomó desde la ventana de su casa, ubicada justo frente a la Plaza Islas Malvinas de la capital fueguina.

A través de su ventana, unos minutos antes de que Enzo Fernández consiguiera el empate, vio cómo llegaba allí un hombre con una bandera argentina y la sostenía en alto, de rodillas frente a la Llama Eterna, el monumento que rinde homenaje continuo a los 649 soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.

El registro de Eri Chávez muestra cómo el hombre permanece en el lugar mientras la selección de Lionel Messi alcanza el 1 a 1 y después, el emocionante 2 a 1 del minuto 92.

La publicación fue replicada por numerosos usuarios tanto en Instagram como en otras redes sociales, y acumuló miles de comentarios, pero hasta el mediodía de este jueves nadie había logrado identificar a la persona que decidió dejar de ver el partido por televisión y se acercó a rendirles homenajes a los héroes de la guerra de 1982 con la bandera albiceleste.

Los festejos en la capital de Tierra del Fuego

La plaza Islas Malvinas y el monumento de la Llama Eterna fueron también durante la tarde y la noche el epicentro de los festejos que en Ushuaia se desarrollaron bajo la nieve.

Apenas terminó el partido, la avenida San Martín comenzó a llenarse de camisetas argentinas, banderas y una euforia infinita por el triunfo, con miles de fueguinos y también de turistas que pronto confluyeron en la plaza.

Alli, el grito de “el que no salta es un inglés” como consigna principal, junto con otras canciones con referencias a los ingleses que alternaron con el ya clásico “Muchachos” y una emocionante interpretación popular del Himno Nacional Argentino.

La Llama Eterna de Ushuaia

El Monumento a los Caídos en las Islas Malvinas se encuentra en la intersección de la Pasarela Fique y la avenida Maipú, en Ushuaia.

El monumento original basado en la silueta de las islas fue realizado por la artista Vilma Natero a partir de 1988. Después de varios años de trabajo, fue instalado en la plaza Islas Malvinas e inaugurado el 2 de abril de 1994.

Posteriormente, con la reforma y ampliación de la plaza encarada en febrero de 2012, se incorporó el nuevo momumento, diseñado por Micaela Barroca y Alberto Santos, dos egresados del Centro Polivalente de Artes Inés Bustelo, de Ushuaia.

Este es el que incluye un cenotafio, placas con los nombres de los 649 caídos en la Guerra de Malvinas en una pared de 20 metros de extensión, y la llama eterna.

En 2001, el mural escultórico de Vilma Natero fue declarado Monumento Nacional Héroes de Malvinas mediante la ley 25.384.