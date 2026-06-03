El operativo se extendió por más de 12 horas, y no pudieron hacerlo un helicóptero. Dolor en el ambiente del montañismo de Tierra del Fuego.

Muerte en la cima del glaciar de Ushuaia: cómo fue el difícil rescate de los cuerpos del guía y la turista

Tras la noticia de la muerte de un guía de montaña de Tierra del Fuego y una turista uruguaya durante una excursión a un glaciar cercano a la ciudad de Ushuaia , se conocieron detalles de la búsqueda que se inició con la expectativa de hallar a ambos con vida y finalizó con la peor noticia y un complejo operativo de rescate de los cuerpos de las víctimas.

Emiliano Feidas tenía 40 años y era un guía de montaña reconocido en Tierra del Fuego, que en 2026 cumplía 10 años trabajando en la nieve como instructor de diversos deportes.

Su cuerpo fue encontrado en la madrugada del martes cerca de la cima del glaciar Vinciguerra, uno de los más grandes de la provincia insular, ubicado unos 10 kilómetros al norte de Ushuaia .

El último mensaje en Instagram

Junto con los restos de Feidas estaban los de Abril Melina Marino Pereira, una joven de 25 años de Maldonado, Uruguay, que estaba de vacaciones en la Argentina y, tras pasar unos días en Buenos Aires, había viajado a Ushuaia para realizar actividades de turismo de aventura.

Guía y turista uruguaya murieron en un glaciar de Tierra del Fuego - 1200 El operativo en el glaciar Vinciguerra de Ushuaia duró cerca de 12 horas.

A las 7 de la mañana de este lunes, Emiliano y Abril salieron rumbo al glaciar Vinciguerra.

Poco antes, el guía publicó el domingo en su cuenta de Instagram un mensaje que, leído tras la tragedia, estremece.

“Lo que nosotros llamamos el patio de casa pareciera estar preparándose para que salgamos a jugar. Algunas cosas suceden de manera sutil aunque no podamos percibirlas completamente”, dice el texto que acompaña un video con escenas de actividades de montaña.

Emergencia y rescate en Ushuaia

Como Emiliano no volvía de la excursión, de manera casi simultánea sus padres dieron aviso de la situación. Su madre se comunicó con las autoridades municipales y el padre, con la Policía de Ushuaia.

A partir de eso se emitió una alerta y se activó el protocolo de emergencia. Bajo condiciones de visibilidad reducida, los rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia iniciaron el ascenso al glaciar.

Glaciar Vinciguerra - Tierra del Fuego El glaciar Vinciguerra está en Tierra del Fuego, unos 10 kilómetros al norte del casco urbano de Ushuaia.

Cerca de la 1.15 de la madrugada del martes, lograron localizar los cuerpos en la sección más alta del Vinciguerra.

Debido a las condiciones del terreno, las inclemencias del clima y la mínima visibilidad de la noche cerrada -en esta época del año, en Ushuaia amanece casi a las 10 de la mañana y la luz del sol se acaba antes de las 18-, el rescate de los restos de Emiliano y Abril se extendió durante casi 12 horas e incluyó un operativo con apoyo aéreo que resultó infructuoso.

Solo pasado el mediodía lograron bajar ambos cuerpos de la cima del glaciar, luego de que, por las condiciones en las que se desarrolló el operativo, se descartó la posibilidad de rescatarlos mediante el uso de un helicóptero.

Respecto de la causa de las muertes del guía fueguino y la turista uruguaya, las primeras hipótesis apuntan a una caída de gran violencia desde mucha altura en una zona compleja del recorrido, aunque las autoridades continúan investigando para determinar con precisión qué sucedió.