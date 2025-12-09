Ushuaia: cómo es viajar en la clase premium del espectacular Tren del Fin del Mundo

La empresa que opera el Ferrocarril Austral Fueguino ofrece un servicio VIP. Todas las tarifas del tren y del Parque Nacional Tierra del Fuego .

A ocho kilómetros de Ushuaia , en medio del paisaje natural del Parque Nacional Tierra del Fuego, se encuentra el punto de partida del Ferrocarril Austral Fueguino, nombre oficial del expreso turístico que el planeta entero conoce como Tren del Fin del Mundo.

El recorrido, de siete kilómetros de extensión, sigue el antiguo camino que los presos de la cárcel de Ushuaia transitaban para buscar leña en el bosque, y que los propios reclusos construyeron en los primeros años del siglo XX.

Desactivado en 1952 y recuperado más de cuatro décadas después como tren turístico, el ferrocarril atraviesa valles, turbales y bosques patagónicos.

Ushuaia: un paseo en el Tren del Fin del Mundo

Los vagones, que cuentan con audioguías en varios idiomas, están diseñados especialmente con grandes ventanales para facilitar las vistas y las fotografías.

Así es tanto en los de servicio común –la “clase turista”- como los de la “clase premium” con la que la empresa operadora del Tren del Fin del Mundo ofrece una experiencia especial y diferente.

El Tren del Fin del Mundo, a 10 kilómetros de Ushuaia, en el Parque Nacional Tierra del Fuego

Las locomotoras arrastran los vagones cargados de visitantes y los internan en el Parque Nacional Tierra del Fuego.

El recorrido original tenía 25 kilómetros, de los cuales hoy se hacen siete, entre valles, bosques nevados en invierno y a lo largo de gran parte del año, una vegetación impactante en verano, y vestigios de la historia que rodea el paseo: a los costados se van viendo los troncos talados por los presos.

Fotos, paisajes y selfies

El Tren parte desde la Estación del Fin del Mundo, a 10 kilómetros del centro de Ushuaia y tiene una parada “larga” en su recorrido, en la estación La Macarena.

La razón de esta detención no es técnica sino puramente recreativa. Es que se trata de un lugar donde los pasajeros pueden descender por un rato para llegar hasta la Cascada de la Macarena, recorriendo un sendero sencillo y bien señalizado.

También es el momento ideal para tomar y tomarse fotos con el tren, la locomotora humeante y el paisaje que incluye maravillosas vistas del sinuoso río Pipo que serpentea a través de la foresta.

Por fin, con todos a bordo, el viaje continúa hasta la estación final, dentro del Parque Nacional, renovada con su boletería, baños, una glorieta con mirador y los andenes techados para protección en caso de lluvias.

Tren del Fin del Mundo, en Ushuaia, Tierra del Fuego

Desde allí, se puede regresar en el tren al punto de partida o hacerlo por otros medios, por ejemplo, como parte de una excursión por el Parque.

El servicio premium y las tarifas

A todo esto, quienes opten por pagar el servicio premium deben agregarle embarque prioritario, cómodos vagones calefaccionados, souvenirs exclusivos del tren y comida a bordo.

Si el viaje es a la hora del almuerzo (las salidas de las 12 y las 15), el menú incluye diversos platos de cordero, pollo y lomo, pastas y platos vegetarianos, además de opciones infantiles.

La salida matutina, de las 9.30, el menú desayuno incluye tostadas de pan de campo acompañada de dips, pan de queso, alfajor de maicena, medialuna, yogurt y un mix de frutos secos, acompañados de bebidas.

Además, los pasajeros premium le pueden solicitar al anfitrión del servicio una visita privada a los talleres del ferrocarril, en donde podrán conocer el detrás de escena y todo el trabajo artesanal que se realiza día a día para que el tren opere (esta visita está sujeta a condiciones operativas y de seguridad).

La tarifa del servicio común, para enero –según informa la web del Tren del Fin del Mundo-, es de $65.000, sin distinción entre argentinos y extranjeros. Los menores hasta 12 años pagan $32.500 (hasta los tres años no abonan pasaje) y los jubilados argentinos, $42.000.

La clase premium costará $185.000 desde enero, según la misma web, y $93.000 para menores de 4 a 12 años.

Durante diciembre, el pasaje tiene un valor algo menor: la clase turista, $60.000 (hasta 12 años, $30.000, y jubilados, $38.000), y la clase premium, $17.5000 (hasta 12 años, $85.500).

A estos valores hay que agregarle el ingreso al Parque Nacional, que según informó la Administración mantendrá la tarifa de $9.000 para argentinos, $30.000 para extranjeros, $5.000 para residentes en Tierra del Fuego.