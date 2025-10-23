Trekking en Tierra del Fuego: guía para recorrer el único parque nacional entre las montañas y el mar

Es el más austral del país, a solo 12 km. de Ushuaia, y la temporada alta va de noviembre a marzo. Los recorridos en un rincón de ensueño en el fin del mundo.

El Parque Nacional Tierra del Fuego, entre la cordillera y el mar, es ideal para hacer trekking en verano: hay opciones de todos los niveles.

A solo 12 kilómetros de Ushuaia , siguiendo la emblemática Ruta 3 , se despliega el Parue Nacional Tierra del Fuego, un territorio donde la cordillera se asocia con el Canal de Beagle para ofrecer paisajes cautivantes e infrecuentes. Es el único espacio protegido del país que combina montañas con costa marina, y en estas semanas retoma su actividad plena tras el receso invernal.

Las autoridades del área natural ya pusieron en marcha las tareas de mantenimiento en caminos, accesos y playas de estacionamiento para garantizar que todo esté en condiciones óptimas. Según informaron, los trabajos ya están en curso.

Fundado en 1960 , este refugio patagónico alberga una biodiversidad notable. Entre sus habitantes se destacan el zorro colorado y una variedad de aves autóctonas como la caranca , el cauquén marino , el albatros ceja negra , el pato vapor austral , el carpintero gigante y el zorzal patagónico .

Los bosques densos de lengas, guindos, canelos y ñires cobijan a los caminantes con su sombra en los meses cálidos como los que se avecinan, y también transforman el paisaje cada otoño en una paleta de tonos rojizos, ocres y verdes que ofrece postales igual de memorables.

parue nacional tierra del fuego - bosque El Parque Nacional Tierra del Fuego tiene una red de 40 kilómetros de senderos señalizados.

La combinación del entorno marítimo con el cordillerano en el extremo sur del país, más el río Lapataia y los lagos, completan un menú de vistas que cautivan a cada paso. Y hay mucho por recorrer.

Con una red de 40 kilómetros de senderos señalizados, el parque se convierte en un destino ideal para quienes disfrutan de las caminatas y el trekking. Las opciones van desde paseos sencillos hasta ascensos exigentes.

Trekking sin complicaciones

Entre los senderos más accesibles y para recorrer en famila, el Paseo de la Isla serpentea por las riberas de los ríos Lapataia y Ovando a lo largo de 800 metros, con vistas al Archipiélago Cormoranes. El Paseo del Mirador, en tanto, atraviesa el bosque hasta el borde de Bahía Lapataia, donde se abre una panorámica espléndida del Canal Beagle.

Para observar el impacto de los castores en el ecosistema, están el Paseo de la Castorera (que remonta el arroyo Los Castores por su margen derecha desde la Ruta 3) y el Paseo del Turbal, una senda corta de 400 metros que también muestra castoreras abandonadas.

parque nacional tierra del fuego - pasarela Uno de los recorridos cruza el río Lapataia.

El Paseo a la Laguna Negra conduce a un espejo de agua oscura teñido por la turba, ubicado al sur del Lago Roca. Mientras que la Senda de la Baliza parte de Bahía Lapataia y finaliza en la baliza que marca el límite de la reserva.

Las opciones intermedias

Para los que pueden o se aterven a un esfuerzo algo mayor, la Senda Costera es un recorrido de 8 kilómetros que comienza en Bahía Ensenada, bordea el canal y termina en el cruce de la Ruta 3 hacia el Lago Roca.

El Sendero Hito XXIV recorre la costa norte del Lago Acigami o Roca hasta alcanzar la frontera con Chile. Durante el trayecto se atraviesan bosques tupidos de lengas y se obtienen vistas magníficas de las montañas que rodean el lago. Sus aguas calmas invitan a detenerse en la orilla a contemplar un paisaje maravilloso. Más allá de la necesidad de descanso, sin dudas costará levantarse y darle la espalda a semjante paisaje para dejar el lugar.

parque nacional tierra del fuego - lago acigami Un alto para sentarse en la orilla del lago permite ver paisajes cautivantes.

Además, en Bahía Lapataia se encuentra el mítico cartel que marca el final de la Ruta 3, otro de los puntos emblemáticos de la zona, y la foto obligada para llevarse de recuerdo.

Desafíos para expertos

La Senda Pampa Alta parte desde la zona del Río Pipo, junto a las vías del Tren del Fin del Mundo, y atraviesa un bosque denso hasta un mirador sobre el Canal Beagle.

Se puede acceder por dos variantes: una larga desde el camping de Bahía Ensenada remontando el arroyo Piloto (4,9 km) o una corta desde la Ruta 3 (3,7 km).

Parque Nacional Tierra del Fuego - Cerro del guanaco El ascenso a Cerro Guanaco.

El Cerro Guanaco representa el mayor desafío. Desde su cima a 970 metros de altura se despliegan panorámicas espectaculares de la cordillera fueguina y el canal.

El ascenso de 8 kilómetros (ida y vuelta) atraviesa terreno escarpado y zonas de suelo turboso. Por su nivel de exigencia, es obligatorio registrarse en el Centro de Visitantes y la Intendencia antes de comenzar la aventura.

Esta senda funciona únicamente en temporada estival, de noviembre a marzo.

Pesca deportiva y acampe

A partir del 1° de noviembre de este 2025 arranca una nueva temporada de pesca en el Parque Nacional Tierra del Fuego. En esta oportunidad estará permitida la captura de salmón y trucha, ambas especies exóticas, aunque se mantendrán las restricciones en áreas de anidación de aves.

La actividad está habilitada durante el día, desde el amanecer hasta el atardecer. No se requiere carnet, pero sí un permiso que puede tramitarse online o en la intendencia del parque. Además del senderismo y la pesca, también está permitido el canotaje guiado.

Algunos sectores habilitan el camping, aunque es necesario consultar disponibilidad con la administración y seguir las recomendaciones para proteger la fauna y vegetación.

parque nacional tierra del fuego - fuego En el parque sólo está permitido usar anafe o garrafa para cocinar.

En este punto, las autoridades advierten sobre el alto riesgo de incendios forestales para el verano que se avecina, especialmente tras los focos recientes en parques como El Condorito (Córdoba) y Calilegua (Jujuy).

"Estamos siendo muy precavidos, porque esta etapa va a ser muy seca", anticipó el intendente Almirón en vistas de la próxima temporada alta. Por este motivo se mantiene la prohibición del uso de fuego con leña en todo el parque, aunque sí se permite el uso de anafes y garrafas, considerados más seguros.

El intendente adelantó que se coordinarán reuniones con la provincia para unificar criterios de prevención. También anunció mejoras que estarán listas durante la última semana de octubre, como la instalación de baños modulares y la optimización de los servicios de limpieza. "Queremos que la visita sea segura y agradable para todos", concluyó.

Cómo llegar y la opción del tren del Fin del Mundo

La manera más habitual de llegar al Parque es en auto, taxi o remís desde Ushuaia, tomando la ruta 3, que lleva hasta el puesto de venta de entradas y de información. También se puede contratar un paseo turístico que incluye el traslado.

La otra opción es combinar la visita con un paseo en el famoso Tren del Fin del Mundo, que se toma en la Estación Ferrocarril Austral Fueguino, dos kilometros antes del puesto de entrada.

A bordo de la formación, se recorren aproximadamente siete kilometros hasta la Estacion del Parque y desde allí se puede iniciar la visita a pie, por algunos de los senderos.

En temporada alta el parque funciona todos los días de 8 a 20, incluyendo domingos y feriados. Por razones de seguridad, se pide no acceder de noche. La tarifa para ingresar se puede consultar en la página oficial de Parques Nacionales. La última actualización, en enero de 2025, fijó un valor de $30.000 dpor personas, pero hay promociones para el acceso durante más de un día.

En el sitio web del parque también se puede consultar las normas de seguridad y protección ambiental dispuestas por la Administración de Parques Nacionales para el acampe, así como de los permisos necesarios. Es importante tener en cuenta que no hay energia electrica de red, internet ni señal de teléfono celular.