El acusado de malversación de fondos es el director de la delegación Rawson, Carlos Rinaldi. El diputado libertario César Treffinger habló de "opereta".

Investigaban maniobras de lavado en Chubut y cayó un jefe de la Dirección Nacional de Migraciones.

El titular de la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en Rawson , Carlos Ernesto Rinaldi, fue detenido y acusado de malversación de fondos públicos, tras un procedimiento que llevaron a cabo efectivos de Gendarmería Nacional Argentina en esa ciudad de la provincia de Chubut .

Quien ordenó la detención del alto directivo fue el juez Pablo Yadarola , titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida contra Rinaldi , un referente clave de La Libertad Avanza en Rawson , cercano al diputado nacional César Treffinger , se dio en el marco de una causa federal que investiga presuntas maniobras irregulares en el manejo de fondos públicos.

En ese sentido, se habla de un supuesto circuito financiero que habría vinculado recursos del organismo nacional con empresas relacionadas con el sector pesquero del puerto de Rawson.

Allanamientos en Chubut. Detuvieron a un director de Migraciones Allanamientos en Chubut. Detuvieron a un director de Migraciones.

A lo largo de esta semana, se realizaron más de diez allanamientos en domicilios de la capital de Chubut y también de la ciudad de Trelew.

En estos operativos, las fuerzas a cargo secuestraron documentación contable, dispositivos electrónicos y registros que ahora serán sometidos a peritajes judiciales.

Trasladado a Buenos Aires

Hasta este viernes no había habido ningún comunicado oficial, ni del Juzgado ni de las fuerzas federales intervinientes.

Según trascendió, Rinaldi fue acusado de malversación de fondos públicos y la investigación podría avanzar sobre presuntos delitos vinculados al contrabando, fraude fiscal, lavado de activos y delitos cambiarios.

Rinaldi deberá presentarse en las próximas horas ante el juez Yadarola y, de acuerdo con trascendidos, ya habría sido trasladado a la Capital Federal.

Treffinger: "Opereta preelectoral"

Aún antes de que la noticia empezara a circular con algo de fuerza, el diputado Treffinger se expresó en redes y a través de la cuenta de X defendió al referente libertario.

Para esto, el diputado se basó en supuestas “operetas preelectorales” contra La Libertad Avanza, más allá de que todavía falta al menos un año para las próximas elecciones nacionales y las provinciales en Chubut.

Carlos Ernesto Rinaldi y una foto en su Facebook con Javier Milei Carlos Ernesto Rinaldi y una foto en su Facebook con Javier Milei.

“Les informo que en la provincia de Chubut ya comenzó la temporada alta de operetas preelectorales”, indicó el legislador,

En su publicación, asimismo, sostuvo que existe una intención de “ensuciar a La Libertad Avanza en todas las provincias”.

El rol de Rinaldi en Migraciones

Carlos Rinaldi está al frente de la Delegación Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones desde el 15 de marzo de 2024.

El 14 de mayo de ese año fue designado de manera transitoria por seis meses, a través de una decisión administrativa que firmaron Nicolás Posse y Guillermo Francos, en aquel momento jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente, del gobierno de Javier Milei.

Posteriormente se prorrogó aquella designación original por otros seis meses.

En ambos casos quedó establecido que el nombramiento era con caracter de excepción debido a que Rinaldi no reunía los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Después de eso no hubo otras publicaciones en el Boletín Oficial que se refirieran al nombramiento del funcionario o alguna nueva prórroga.