Los operará la empresa American Jet. Serán semanales, a partir del 1º de julio. Proyectos para sumar más ciudades de la Patagonia.

Nuevos vuelos que conectan Buenos Aires con ciudades de Chubut, Santa Cruz y La Pampa: ya venden pasajes.

A través de un comunicado publicado este miércoles 21 de mayo en el Boletín Oficial , el Gobierno nacional habilitó a la compañía American Jet a realizar vuelos entre Buenos Aires y ciudades de las provincias de Chubut , Santa Cruz y La Pampa.

De manera casi simultánea con la oficialización de las nuevas rutas aéreas, American Jet ya habilitó en su página web la venta de tickets para las conexiones entre el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y las ciudades de Comodoro Rivadavia (vuelo directo), en Chubut , y Perito Moreno (con escala en Comdoro Rivadavia), en Santa Cruz.

Según informa la empresa, se trata de servicios con periodicidad semanal, aunque en algunas semanas habrá dos vuelos en vez de uno.

Por ahora no aparece la posibilidad de comprar pasajes para la tercera ruta habilitada por el Gobierno, entre la Capital Federal y la ciudad de General Pico, en La Pampa.

Aeropuerto Jalil Hamer de Perito Moreno, Santa Cruz Aeropuerto Jalil Hamer de Perito Moreno, Santa Cruz.

En un comunicado de la Secretaría de Turismo de la Nación se informó que “la aerolínea contará con capacidad para realizar vuelos tanto de pasajeros como de carga hacia y desde estas ciudades, favoreciendo el impulso de actividades agroindustriales, petroleras y de economías regionales, contribuyendo a fortalecer la conectividad aérea del interior del país”

“La decisión -agrega el texto- se enmarca en la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno nacional, orientada a ampliar la conectividad, promover la apertura de nuevas rutas y fomentar la incorporación de más compañías aéreas al mercado local”.

Santa Cruz-Chubut-Buenos Aires: los precios

De acuerdo con los datos proporcionados por American Jet, los aviones hacia y desde Comodoro Rivadavia y Perito Moreno comenzarán a operar a partir del miércoles 1º de julio.

Con posterioridad a esa fecha, todos los martes habrá vuelos entre las ciudades patagónicas y Buenos Aires. Además, semana por medio se sumarán servicios adicionales en ambos sentidos, los miércoles.

SFP American Jet vuelos petroleros aviones (5).JPG Fundada en 1983, American Jet realiza vuelos para empresas petroleras y mineras en la Patagonia. Sebastián Fariña Petersen

El precio informado del ticket para el tramo Comodoro Rivadavia-Buenos Aires (directo) el 1º de julio es de $124.156 en clase económica o $287.550 en Economy Flex.

Para Perito Moreno-Buenos Aires, con escala en Comodoro y una tiempo total de viaje de 4 horas y 10 minutos, el 1º de julio cuesta $344.780 en económica y $612.746 en la categoría superior.

Articulación con empresas mineras

La puesta en marcha de la ruta aérea surgió de negociaciones entre Nación, el Gobierno de Santa Cruz, el Municipio de Perito Moreno, y las compañías mineras Newmont y Minera Santa Cruz, con importante actividad en la zona.

Hasta hoy, para viajar a Buenos Aires en avión desde Perito Moreno, la única opción siempre fue hacer antes 400 kilómetros en auto hasta Comodoro Rivadavia.

En febrero de este año, cuando se anunció oficialmente en Santa Cruz el proyecto para sumar este servicio, la ministra de Producción provincial, Nadia Ricci, aseguró que iniciativas semejantes -de acuerdos con empresas, como las de Perito Moreno- están en marcha en Puerto San Julián y Puerto Deseado, donde hacía falta mejorar las condiciones de los aeropuertos para avanzar.

American Jet, la empresa a cargo del servicio, es una compañía aérea fundada en 1983 y que históricamente se dedicó a vuelos privados regionales -ejecutivos, corporativos, taxis aéreos, charters deportivos- y traslados sanitarios, con aviones pequeños de entre 7 y 50 asientos.