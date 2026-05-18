La iniciativa que busca retomar servicios entre Las Heras y Puerto Deseado entró en una etapa clave. Pruebas sobre vías en el tramo Fitz Roy-Jaramillo.

¿Vuelve el tren a Santa Cruz? El proyecto turístico para recuperar un ramal histórico.

El proyecto de la provincia de Santa Cruz para recuperar un tramo del antiguo ferrocarril Puerto Deseado-Las Heras entró en una etapa decisiva con el inicio de las primeras pruebas sobre las vías y el anuncio del gobernador Claudio Vidal referido a un futuro corredor turístico ferroviario entre Jaramillo y Fitz Roy.

El tren entre Puerto Deseado y Las Heras dejó de circular en 1978. La iniciativa puesta en marcha ahora por el gobierno provincial contempla la rehabilitación progresiva del ramal, para lo cual hacen falta trabajos de relevamiento técnico, reparación de terraplenes y recuperación de infraestructura ferroviaria.

Aunque el objetivo final es recuperar los servicios de pasajeros y de carga en la provincia, el plan oficial prevé la incorporación de un servicio destinado inicialmente a recorridos turísticos y culturales entre estaciones históricas de Santa Cruz.

En un acto que se llevó a cabo este viernes en Jaramillo, Vidal aseguró que el proyecto ferroviario “cambia la matriz productiva de la zona norte” y sostuvo que la recuperación del tren forma parte de una estrategia para reactivar la actividad económica, turística y cultural en las localidades atravesadas por las vías.

El objetivo cuyo primer paso sería la conexión Jaramillo-Fitz Roy es mucho más ambicioso y totaliza 285 kilómetros de recorrido con paradas también en Puerto Deseado, Tellier, Minerales, Pico Truncado, Koluel Kakye, Piedra Clavada y Las Heras.

Claudio Vidal habló del proyecto para el tren de Santa Cruz, en Jaramillo Claudio Vidal habló del proyecto para el tren de Santa Cruz, en Jaramillo.

Más allá del eventual impacto en la economía de la región, la recuperación del ferrocarril tiene un valor turístico, cultural e histórico para Santa Cruz, vinculado a su importante papel en tiempos pasados.

En ese sentido, el plan oficial contempla la creación de un parque temático y de un Museo Petrolero y Ganadero.

El tren en Santa Cruz: de la quimera al cierre

La historia del ramal tiene más de un siglo. El ferrocarril santacruceño comenzó a tomar forma entre 1908 y 1910.

La región, prácticamente deshabitada, presentaba un escenario desolado. De hecho, para llevar a cabo la obra hacían falta 600 trabajadores, cuando en aquel momento en Puerto Deseado había apenas 50 habitantes.

Más allá de las dificultades, el 20 de septiembre de 1909 se inauguró la primera etapa del tren, marcando el inicio de un proceso que transformaría la región.

En 1945, la nacionalización de los trenes bajo el gobierno de Juan Domingo Perón otorgó un nuevo impulso al ramal, que pasó a formar parte del tren Patagónico, viviendo una breve época dorada.

El "déficit" y el final

Con el paso del tiempo, la competencia del transporte de cargas por ruta y los avances en la infraestructura vial comenzaron a restarle protagonismo al tren en la zona.

Aunque hubo intentos de ampliación y nuevas propuestas para revitalizar el ramal, estos nunca prosperaron.

Ya en la década del 60, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se intentó clausurar el tren de Santa Cruz a partir de una recomendación del Banco Mundial. Este cierre logró evitarse tras numerosas huelgas y protestas.

Finalmente, el 15 de enero de 1978, el ramal fue cerrado por el gobierno de la dictadura, como parte de una política de “racionalización económica” gestionada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien consideraba que la red ferroviaria nacional era deficitaria e improductiva.