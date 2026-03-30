Santa Cruz: la invasión de jabalíes ya pone en riesgo la fauna autóctona de áreas protegidas

Una fundación proteccionista registró su presencia creciente en la meseta del lago Buenos Aires . "Es como si pasara un arado", describen.

Preocupación por la presencia de jabalíes en reservas de biodiversidad de Santa Cruz. (Foto ilustrativa).

Una imagen registrada en Santa Cruz por técnicos de una fundación conservacionista disparó el alerta en un área protegida de la provincia. La toma muestra la presencia de un jabalí en la meseta del lago Buenos Aires, un área de importante biodiversidad que en gran parte se encuentra dentro del Parque Nacional Patagonia.

La escena fue capturada y difundida por la Fundación Macá Tobiano, una organización creada en 2025 para la conservación de esta ave nativa de la Patagonia , y es especialmente preocupante porque no se trata de un hecho aislado sino de un ejemplo del avance de los jabalíes, una especie invasora, cada vez en más zonas patagónicas.

La bióloga Laura Fasola, integrante de la Fundación, consideró “ alarmante ” la llegada de los jabalíes a zonas altas de la meseta, donde nidifica el macá tobiano.

El avance de los jabalíes en Santa Cruz

El jabalí es una especie invasora que fue introducida en tierras patagónicas a principios del siglo XX con fines de caza.

A partir de entonces avanza de norte a sur, en un proceso que fue expandiéndose por distintas provincias hasta alcanzar territorio santacruceño, con posibles ingresos tanto desde Chubut como desde Chile.

Uno de los impactos principales que genera su presencia, según detalló Fasola, es que alteran profundamente el suelo al remover la vegetación, lo que favorece la sequedad y dificulta la regeneración natural.

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“Es como si pasara un arado”, graficó la especialista. Y confirmó que el avistaje no fue “un hecho aislado”. “Los jabalíes se vienen registrando en la zona noroeste de Santa Cruz desde el 2022-2023, en esa época empiezan a aparecer algunos registros y se han mantenido”, afirmó.

Los jabalíes pueden depredar fauna silvestre y también ganado, especialmente corderos, además de transmitir enfermedades relevantes tanto para la producción agropecuaria como para la salud humana.

Junto con la amenaza que representan para los animales, otro problema es su interacción con cerdos domésticos, ya que pueden cruzarse y generar complicaciones en la producción.

Además, por su propio porte -son animales que pueden superar los 100 kilos de peso- provocan daños en alambrados y en la infraestructura rural en general, y a esto se suma el peligro latente que representan para los automovilistas en las rutas.

Las acciones para intentar controlarlo

Con la finalidad de mitigar el impacto ambiental que produce esta especie invasora, la Fundación Macá Tobiano ya inició contactos con otros especialistas para comenzar un seguimiento en la zona de la meseta del lago, puesto que en la provincia de Santa Cruz no hay un monitoreo sistematizado.

Para esto, la organización remarcó la importancia de que cualquier avistamiento sea reportado. De este modo, esperan avanzar hasta contar con información precisa que permita frenar la expansión del jabalí y proteger ambientes clave como humedales, mallines y juncales, donde habitan especies de aves que vienen siendo monitoreadas desde hace años.

El jabalí está considerado entre las diez especies más dañinas a nivel mundial. Su presencia suele asociarse a ambientes con disponibilidad de agua y cobertura vegetal, como vegas, mallines y zonas cercanas a cursos y cuerpos de agua, donde genera efectos negativos sobre los ecosistemas por su característica destructora.