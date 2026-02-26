Polémica frase de un ministro de Santa Cruz tras un crimen: "Pónganles límites a sus hijos... Después lloran"

El responsable del área de Seguridad habló después del homicidio de un motociclista en Caleta Olivia . Se refirió a "15 o 20 que se hacen los guapos" en el barrio.

El ministro de Seguridad de Santa Cruz , Pedro Prodromos, se puso al frente de la investigación del homicidio de Ulises Olima, el motociclista de 21 años que fue acribillado a balazos en el barrio de viviendas 2 de Abril, de Caleta Olivia.

Prodromos detalló un amplio operativo de control y rastrillaje que se lleva a cabo en el barrio, al que describió como un lugar conflictivo y con enfrentamientos frecuentes.

En ese sentido, apuntó a la responsabilidad de las familias de quienes definió como “15 o 20 que se hacen los guapos ” y dijo: “Los padres se ponen a llorar y se quejan cuando pasan estas cosas, pero después es tarde ”.

“Pónganles límites a sus hijos, porque después es feo verlos llorar cuando le matan a un hijo o el hijo tiene que estar preso 15 años”, agregó.

Crimen de Ulises Olima en Caleta Olivia, Santa Cruz Crimen de Ulises Olima en Caleta Olivia, Santa Cruz.

“Los únicos culpables de lo que pasa en muchas cosas, o en estos casos, son los padres por descuidar a sus hijos. Después buscan responsables en la Justicia, en la seguridad, en el gobierno”, añadió, contundente.

Santa Cruz: un detenido y un fuerte operativo

Por el crimen de Olima se encuentra detenido Lucas Pintos, un hombre de 23 años que se entregó pero, en un mensaje que publicó en sus redes sociales, negó haber estado involucrado en el hecho.

Posteriormente, con el ministro presente, se extendió el despliegue policial que se extendió por distintos sectores y accesos del barrio.

Prodromos detalló que el trabajo se desarrolló “en cada una de las escaleras” del complejo y aclaró que no se trató de allanamientos domiciliarios, en lo que definió como “un trabajo bastante minucioso”.

Traslado de Luis Pintos de Caleta Olivia a Pico Truncado Santa Cruz: el traslado de Luis Pintos de Caleta Olivia a Pico Truncado.

“Se está buscando todo lo que se pueda llegar a encontrar para vincular a la causa o para sacarlo de circulación de los malvivientes”, puntualizó.

También confirmó el secuestro de un arma de fuego que podría estar vinculada con el asesinato. “Un arma 9 milímetros, una Bersa, que estaba montada y sin seguro”, describió, y aclaró que “las pericias van a decir si corresponde o no al homicidio”.

"Se hacen los guapos y después terminan en una desgracia"

En las horas posteriores al crimen, ocurrido durante la mañana de este lunes, se realizaron varios allanamientos en la zona. “No se descarta que haya más”, advirtió el ministro.

Ulises Olima, asesinado en Caleta Olivia, Santa Cruz Ulises Olima, el joven asesinado en Caleta Olivia, Santa Cruz.

En referencia a Pintos, que luego de quedar detenido fue trasladado a Pico Truncado, Prodromos dijo que “se encontraba bien, pero asustado también y de ahí en más ya corresponde a la Justicia ver qué determina”.

Posteriormente, el funcionario provincial se refirió puntualmente al barrio 2 de Abril y señaló, en referencia a la inseguridad en el lugar, que “no son más de 15 o 20 los que se hacen los guapos diariamente y después terminan en esta desgracia”,

“Viven con los padres, encima, y encima se hacen los guapos”, insistió.

Por otro lado, Prodromos anticipó que se evaluarán intervenciones en el barrio 2 de Abril. “Estaba mirando cómo vamos a abordar para limpiar el barrio también. Mugre por todos lados”, graficó. Y volvió a referirse a la responsabilidad de las familias: “Vamos a hacer una avanzada, pero ellos tienen que empezar a cuidar su barrio”.