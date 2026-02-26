Video: tres audaces se tiraron en traje de alas desde la cima del cerro Fitz Roy

Los andinistas búlgaros protagonizaron en la Patagonia un logro inédito de uno de los deportes extremos más peligrosos: el salto BASE.

El video del salto BASE en el Fitz Roy muestra las paredes verticales del cerro y los glaciares de la Patagonia en un día de cielo despejado y brillante.

Tres días de escalada por paredes de granito casi verticales, el viento patagónico castigando cada metro, y al final, parados en la aguda cima del Fitz Roy , a 3.405 metros de altura , una decisión que ningún ser humano había tomado antes: saltar al vacío. Y que quedó documentada en un video que ahora salió a la luz.

Konstantin Jäämurd, Boris Egorov y Vladimir Murzaev no bajaron caminando. Los tres alpinistas búlgaros que viajaron a este templo internacional del montañismo se lanzaron con sus wingsuits y en apenas tres minutos “volaron” hasta la base de una montaña célebre para el alpinismo a nivel mundial y, también, una de las más temidas.

Lo que hicieron los tres audaces turistas en la Patagonia Sur no tiene antecedentes: fue el primer salto BASE en traje de alas desde la famos cumbre de El Chaltén, dentro del Parque Nacional Los Glaciares , en la provincia de Santa Cruz . Una proeza que se logró en enero de este 2026, luego de semanas de espera para contar con las condiciones meteorológicas necesarias. Ahora, se conoce el video que la documenta.

Expedición y salto al vacío

La expedición comenzó mucho antes del salto. El equipo escaló durante tres días por la cara este del macizo siguiendo la vía Royal Flush, una de las líneas más demandantes del alpinismo mundial, con paredes de granito casi verticales y exposición permanente al viento y las temperaturas variables del clima patagónico.

Una vez en la cumbre, los tres deportistas se lanzaron al vacío con sus wingsuits y descendieron hasta la base en apenas tres minutos.

Tres audaces se tiraron en traje de alas desde la cima del cerro Fitz Roy

El salto BASE —disciplina que consiste en arrojarse desde estructuras fijas con paracaídas de apertura rápida— requirió una planificación meticulosa del punto de despegue y de la trayectoria, dado que la pared rocosa está en proximidad inmediata y las corrientes de aire en la zona son cambiantes e impredecibles.

El descenso fue registrado con cámaras de acción fijadas en los cascos, incluida una de 360 grados, que dieron como resultado un impresionante video. Las imágenes muestran un vuelo limpio bajo cielo despejado, con las agujas de granito y los glaciares de la Patagonia argentina desplegándose bajo los pies de los saltadores.

El video en las alturas del Fitz Roy

Pero la filmación no sólo incluye el momento del vuelo propiamente dicho, sino que en la primera mitad registra los movimientos previos en el pico de la montaña, a una altura cautivante y que en varios pasajes produce vértigo a quien mira.

En esos momentos, se ve a los alpinistas realizando los preparativos y ubicándose en el lugar indicado para lograr una trayectoria precisa y milimétrica, que los libre del peligro de terminar pegando contra la roca y les permita llegar sanos y salvos a destino.

En ese tramo, hablan entre ellos y por momentos hasta bromean. Al final, claro, ya en tierra firme, lo que se escucha es el típico grito de guerra de quien celebra haber logrado una proeza.

Screenshot_50 Los tres búlgaros en la cima del Fitz Roy, con sus trajes y las cámaras para registrar la hazaña.

"Nunca antes nadie había saltado desde la cima del Fitz Roy", destacaron los propios protagonistas al difundir las imágenes en sus redes.

En efecto, si bien la montaña patagónica ya había sido escenario de vuelos en parapente, nunca se había registrado un salto BASE directo desde su punto más alto.

El propio Jäämurd, reconocido con uno de los GoPro Awards, describió la experiencia como "una línea legendaria" escrita entre amigos.

Lo cierto es que el audaz proyecto de estos tres alpinistas combinó dos disciplinas de altísimo compromiso —la escalada técnica y el vuelo en wingsuit— en un entorno donde el margen de error es mínimo.

El salto BASE es un deporte extremo que consiste en lanzarse en paracaídas desde objetos fijos, a diferencia del paracaidismo convencional que se hace desde aeronaves. Se considera de alto riesgo debido a las bajas altitudes y, también, por la falta de paracaídas de reserva.

La sigla BASE (en inglés) enumera los cuatro lugares habituales para los arriesgados saltos: Edificios, Antenas, Puentes y Tierra (acantilados).