Video: en una feroz pelea de tránsito desmayó a un hombre de un fierrazo en la cabeza

Uno de los hombre intentó utilizar un rifle de aire comprimido en medio de la pelea. Todo quedó grabado.

Una violenta pelea de tránsito terminó con un hombre inconsciente en el asfalto. El suceso fue grabado por testigos, en el video se ve cómo la víctima intentó intervenir con un rifle de aire comprimido para defender a su hijo en medio del altercado, pero recibió un fuerte golpe en la cabeza con un fierro.

El violento episodio ocurrió sobre la calle Juan Manuel de Rosas, a metros de la Autopista del Oeste, en la localidad bonaerense de Castelar .

Según se pudo reconstruir, todo comenzó con un roce de tránsito entre el conductor de una camioneta Ford Ranger y la de un utilitario.

En la primera viajaban una pareja junto a su hijo de 20 años y en el segundo vehículo dos empleados de una empresa de automatización de portones. El agresor fue retenido por personas que presenciaron la escena y quedó imputado por el delito de lesiones graves.

La violenta pelea quedó registrada da en un video

En las imágenes se alcanza a ver como ambos conductores bajaron a discutir en medio de la calle y detuvieron la circulación de autos. En determinado momento, el hombre que viajaba como acompañante en la utilitaria agredió al joven, pero esa situación no quedó registrada en el video. Sin embargo, el ataque provocó que la situación empeore.

Fue allí cuando el hombre que manejaba la camioneta intentó agredir a los otros dos, pero uno de ellos lo golpeó de costado con un fierro.

quiso defender a su hijo con un rifle de aire comprimido, le pegaron con un fierro y quedó inconsciente

La víctima cayó desmayada al suelo y fue su hijo quien enseguida corrió a asistirlo. Sin embargo, durante el tiempo que duró la grabación, el hombre permaneció inconsciente.

La situación, lejos de permanecer controlada, empeoró. Quienes presenciaron la secuencia comenzaron a perseguir al atacante hasta que finalmente, entre al menos cinco personas, lo rodearon y lo golpearon.

El hombre sufrió heridas y fue detenido al igual que su compañero. Tras ello, quedó imputado por el delito de lesiones graves y se espera que en las próximas horas la Justicia avance con su situación procesal.

Por otro lado, la víctima debió ser hospitalizada a causa de las lesiones que sufrió y permanece en terapia intensiva.

Mataron a puñaladas a un hombre en una estación de servicio

Otra violenta pelea callejera terminó en tragedia cuando un hombre de 38 años fue asesinado a puñaladas frente a una estación de servicio, mientras que tres personas resultaron gravemente heridas. Por el hecho hay cuatro detenidos, entre ellos un sargento de la policía que estaba de civil al momento del ataque.

El hecho ocurrió este domingo por la noche en la esquina de Obón y Lucero, cuando personal del Comando de Patrullas Lanús fue alertado por el 911 sobre un grupo de personas que estaban enfrentándose con cuchillos.

Embed

Al llegar a la zona de Avenida Remedios de Escalada y Obón, en la estación de servicio, los efectivos encontraron a varios hombres, que estaban a los gritos, alguno de ellos con cortes profundos y llenos de sangre.

En medio de la confusión, los policías lograron detener a un joven de 26 años, que tenía golpes y estaba agrediendo a otro hombre, de 30, quien tenía un cuchillo tipo navaja en la mano. La víctima tenía heridas graves al costado del pecho y el brazo izquierdo.

Estación de Servicio. Lanús Estación de Servicio de Lanús, donde se desató la pela campal que terminó con un hombre muerto.

La escena fue aún más dramática cuando los agentes encontraron a un hombre de 38 años muerto. Todos los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Evita de Lanús.

La policía preservó el lugar del hecho a la espera de los peritos y secuestró un cuchillo, una moto y un auto.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús dispuso la detención del hombre que tenía el cuchillo en la mano, por homicidio, mientras que el resto de los involucrados quedaron presos de forma preventiva e imputados por tentativa de homicidio.