Un video muestra a una orca que caza una cría de delfín en Puerto Madryn

Fue difundido por una organización que estudia el comportamiento de las orcas en Península Valdés. Aclararon que es algo normal, aunque no suele ser visto.

Mica, la orca protagonista del video en Puerto Madryn. Los científicos la identifican por las marcas en la aleta y el lomo.

Las imagenes pueden resultar impactantes pero -como aclararon los propios especialistas en el tema que las difundieron- no son más que una escena normal en la naturaleza: en un breve video tomado en la costa de Puerto Madryn, provincia de Chubut , se ve a una orca que caza una cría de delfín.

La filmacion fue publicada por Península Valdés Orca Research (PVOR) , una organización internacional con sede en Chubut que se dedica desde 2004 al estudio, monitoreo y conservación de la población de orcas en la Península, y tomada por Aylén González, una colaboradora de la organización.

A su vez, la guía de fauna marina patagónica Marisa Berzano mostró un momento posterior a la caza en el que una orca y sus crías se acercan a una embarcación.

Si bien se sabe que las orcas se alimentan de mamíferos marinos, los registros visuales de hechos de este tipo cerca de la costa son muy escasos y, más aún, en video, ya que no suelen ocurrir cerca de la costa.

Tres orcas identificadas en Puerto Madryn

La organización científica PVOR se especializa en el seguimiento poblacional, la foto-identificación y el estudio de su técnica de caza única: el varamiento intencional, cuando las orcas se impulsan fuera del agua para cazar lobos y elefantes marinos, una conducta que tiene su pico en los períodos de fines de febrero a mayo y entre octubre y noviembre.

A través de esta actividad, tenían identificadas a las tres orcas que aparecen en las imágenes, una adulta y dos crías.

“Imágenes sensibles”, comienza advirtiendo la publicación de PVOR. Y relata: “Ayer, domingo 22 de febrero, Mica (PTN-008) junto a sus crías Aiken (PTN-027) y Piqui (PTN-030) fueron vistas cazando delfines en el Golfo Nuevo frente a Puerto Madryn”.

PTN, el código con el que están numeradas las orcas para su rastreo y seguimiento, se refiere a Punta Norte, un área clave de Península Valdés para estos estudios. La forma que tienen los científicos de identificarlas es mediante características únicas de la aleta dorsal, manchas y cicatrices.

“La presa -continúa el copy del video- fue una cría de delfín común (delphinus delphis). Con el delfín en la boca, se acercaron a una embarcación de paseo náutico”.

Un comportamiento natural

Finalmente, el texto de PVOR advierte: “Aunque este comportamiento nos parezca cruel, no debemos olvidar que es un comportamiento natural de alimentación. Estas orcas, según nuestros registros, se alimentan principalmente de pinnípedos (mamíferos semiacuáticos como, por ejemplo, focas, morsas o lobos marinos), pero también de delfines oscuros y comunes, y de ballenas francas”.

Por su parte, la guía Marisa Berzano compartió otro video en el que no se ve el momento preciso de la caza sino, inmediatamente después, a la orca y sus crías que se arriman a una embarcación.

“En esta oportunidad -relató-, las Orcas se acercaron a nosotros con algo de comida en su boca. Los colegas que estuvieron antes con ellas nos comentaron que estaban alimentándose de delfines comunes, un comportamiento que se repite en esta especie y en diferentes lugares del mundo”.