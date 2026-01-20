Apareció un contenedor flotando en el mar en Puerto Madryn: ¿qué había adentro?

El insólito hecho ocurrió en el muelle Almirante Storni durante un temporal. La ráfaga arrancó la unidad de un semirremolque y la marea la llevó hasta el Club Náutico.

Un fuerte temporal de viento provocó la caída de un contenedor al mar desde el muelle Almirante Storni, en Puerto Madryn . La unidad fue arrastrada por la marea y terminó varada frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud.

El insólito hallazgo de este contenedor fue este lunes y motivó la intervención de la Prefectura Naval Argentina (PNA), tras el alerta que realizó la Administración Portuaria de Puerto Madryn sobre la situación.

Los videos e imágenes de aquel momento se viralizaron de manera inmediata en redes sociales ante la sorpresa y misterio. Según reveló el portal local Madryn Ahora, explicaron que se trató de un contenedor tipo reefer de 20 pies que se encontraba vacío al momento del incidente debido a que iba a ser cargado con pescado congelado.

"Una ráfaga muy fuerte lo arrancó del semirremolque"

El episodio ocurrió en el Sitio n°3 del muelle Almirante Storni. El director operativo de la Administración Portuaria, Martín Liendo, explicó en diálogo con LU17 que este incidente ocurrió cuando el contenedor era trasladado hacia el Sitio n°2 del lugar, donde se realizaban tareas de descargas de buques poteros.

"Una ráfaga muy fuerte lo arrancó del semirremolque, impactó contra la baranda y cayó directamente al agua", explicó Liendo. Pese a que remarcó que fue una "desgracia con suerte", ya que no habían operarios en el sector, el buque más cercano se encontraba a unos 50 metros del lugar del incidente.

Desde el sector indicaron que, si bien la operatoria portuaria suele desarrollarse con viento, se investigaban las causas del incidente, entre ellas una posible falla en los sistemas de enganche o algún factor puntual asociado a las condiciones meteorológicas extremas registradas.

Según revelaron medios locales, el mismo fue removido del lugar este martes tras activar los protocolos de seguridad correspondientes. Desde la Administración Aeroportuaria indicaron que se iniciaron instancias de evaluación para reforzar medidas de prevención ante vientos extremos, especialmente durante tareas operativas.

Tras la invasión de medusas en Puerto Madryn, ahora alertan por la aparición de serpientes

El verano patagónico tiene esa capacidad de cambiar el paisaje de un día para el otro. En Puerto Madryn, cuando el mar parecía haberse quedado con todo el protagonismo por la aparición de medusas en la costa, ahora la alarma viene desde tierra firme: crecieron los avistajes de serpientes en zonas de estepa, campos próximos a las playas y barrios periféricos, en medio de jornadas de calor intenso.

Según explicó Víctor Fratto, referente de Refaunar, en esta época del año se incrementan los rescates y llamados por serpientes en la ciudad. La especie que más aparece, detalló, es la culebra ratonera, considerada la más grande que puede encontrarse en la Patagonia y capaz de alcanzar hasta dos metros de largo.

Fratto aclaró que, si bien esta culebra posee veneno, no es de importancia médica y resulta muy difícil que pueda inocularlo por la ubicación de sus colmillos. También señaló que otra especie frecuente es la falsa yarará, de menor tamaño y con dibujos oscuros en el lomo.

El punto clave, remarcan los especialistas, es no confiarse: aunque indicaron que no hubo reportes de yarará ñata dentro del ejido urbano, la recomendación es tratar cualquier encuentro como potencialmente riesgoso y evitar acercarse.