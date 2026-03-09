Oveja de lujo: en Chubut pagaron $32,5 millones por un carnero

Tres cabañas compraron en forma conjunta a uno de los ejemplares que se destacó en la 88° Expo de la Rural de Comodoro Rivadavia .

Tras la venta del carnero a un impactante precio en Chubut, los organizadores calificaron a la expo de Comodoro Rivadavia como "el mejor remate de la Patagonia"

La 88ª Exposición de Ganadería y Afines de Comodoro Rivadavia, en Chubut , dejó uno de los momentos más comentados del sector rural patagónico: un carnero fue vendido por la cifra récord de 32.500.000 pesos durante el remate central del último domingo, cerca del cierre del evento que se llevó adelante durante cuatro días en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad petrolera de Chubut. .

El ejemplar en cuestión fue el Brete 50 – Floradora X859 , perteneciente a la Cabaña Floradora . Y la compra se concretó de manera conjunta entre las cabañas La Mirta , La Angelita y Don Ernesto , en una operación que reflejó el fuerte interés del sector por la genética ovina presentada en la muestra.

A la luz de este sorprendente resultado, desde la organización calificaron la jornada como " el mejor remate de la Patagonia " y destacaron que el evento reunió a referentes del sector ganadero patagónico, además de contar con una importante participación de compradores, criadores y público interesado en la genética ovina, uno de los pilares productivos de la región.

También agradecieron a todos los que acompañaron el tradicional remate, que cada año se consolida como uno de los encuentros más importantes del calendario ganadero regional.

El gran campeón supremo

El día anterior, durante la jura central, se había consagrado el Gran Campeón Supremo de la exposición: un ejemplar merino australiano astado de lana entera, identificado como Brete 18 de la Cabaña Bahía Victoria, y nacido en noviembre de 2023.

El jurado lo destacó por sus cualidades genéticas y productivas, uno de los reconocimientos más importantes que se otorgan en la tradicional competencia ganadera.

El gran campeón de la 88 expo ovina de la rural de Comodoro Rivadavia - Chubut El merino australiano astado que se consagró como Gran Campeón Supremo.

La exposición se extendió durante cuatro jornadas y reunió a productores, criadores y referentes del sector agropecuario de distintas regiones de la Patagonia.

La programación incluyó la revisión de reproductores, la tradicional misa de campo, el remate central y el acto inaugural con entrega de premios a las cabañas destacadas.

El predio también ofreció actividades abiertas a la comunidad: un patio gastronómico, un espacio de asado criollo y un festival folclórico que acompañaron el cierre de la Expo Rural 2026.

Entre el potencial exportador y la sarna ovina

La inauguración de la expo contó con la participación del vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, quien acompañó a autoridades locales, productores y representantes del sector ganadero durante el acto central.

Menna sostuvo que este año, la gestión provincial encabezda por Ignacio "Nacho" Torres inició un camino trascendente para abrir mercados y exportar, y se refirió al embarque desde el puerto de Comodoro, por primera vez, de ganado ovino en pie con destino Kuwait, a través de una compañía internacional que plantea una demanda de más de un millón de cabezas en un horizonte de 10 años.

Remate en la expo rural ovina de Comodoro Rivadavia - Chubut El remate en la 88° exposición ganadera de Comodoro Rivadavia.

Además, el ministro de producción Chubut, Juan Pavón, anunció una inversión de más de 1.000 millones de pesos en un plan contra la sarna ovina que incluye la designación de unos 30 paratécnicos y el desarrollo de un inyectable, entre otras acciones para prevenir este flagelo que, recientemente, multiplicó su amenaza sobre la producción ganadera de la región.

Recientemente, el coordinador regional de Sanidad Animal del SENASA en la Patagonia Sur, Germán Rezanowicz, estimó en unos 100 mil los animales de Chubut que ya se encuentran afectados por la sarna ovina, la epidemia que llevó al SENASA a declarar la alerta sanitaria en la región hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo principal de que la enfermedad no llegue a Santa Cruz, provincia que desde 2023 está declarada libre de sarna ovina.