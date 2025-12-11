Sarna ovina: en Chubut hay casos que no responden a los tratamientos y buscan evitar que llegue a Santa Cruz

El SENASA decretó estado de alerta sanitaria en siete departamentos por un año. El objetivo es frenar la enfermedad y que no ingrese a zonas declaradas libres desde 2023.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) decretó una alerta sanitaria por el término de un año, por la presencia de sarna ovina en siete departamentos de Chubut , luego de registrarse focos que no respondieron a los tratamientos tradicionales y para “evitar que la enfermedad se disperse a la provincia de Santa Cruz”, declarada libre de sarna ovina desde 2023.

La medida, que fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 939/2025, publicada en e l Boletín Oficial y firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, alcanza a los departamentos de Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman, en el centro y norte de la provincia patagónica.

La decisión se tomó tras detectar focos emergentes en zonas que eran consideradas libres, linderas a áreas donde había casos de sarna.

Las pruebas sanitarias realizadas por SENASA determinaron que los tratamientos veterinarios inyectables -basados en lactonas macrocíclicas- no lograron erradicar la enfermedad en todos los animales en los que fueron aplicados. En cambio, las terapias mediante baños por inmersión sí demostraron ser efectivas para eliminar el parásito.

Ovejas ganado ovino En Chubut hubo casos de sarna ovina que no respondieron a los tratamientos.

Por tal motivo, el organismo nacional recomendó utilizar este método, ante la falta de respuesta observada en la medicación inyectable.

Chubut: restricciones y cuarentenas

La resolución dispone la obligación de denunciar la enfermedad por parte de productores, veterinarios, transportistas, autoridades y cualquier persona vinculada a la actividad ovina, bajo las sanciones previstas en la Ley 27.233, de sanidad animal y vegetal.

Acerca de la alerta por el término de un año, desde el organismo remarcaron que “no solo busca disminuir los focos en Chubut, sino también evitar que la enfermedad se disperse a la provincia de Santa Cruz, declarada libre en 2023, ya que su propagación implica un riesgo tanto para la salud animal como para la continuidad de las actividades productivas y comerciales de la región».

La medida publicada en el Boletín Oficial establece restricciones para el movimiento de ovinos y sus productos desde las zonas en alerta hacia áreas libres.

Para autorizar traslados, será necesaria una evaluación de riesgo sanitario, la aplicación de dos baños por inmersión con un intervalo de 10 a 12 días, el certificado de inspección sanitaria oficial y un aislamiento en cuarentena por un período de 24 días en el establecimiento de destino.

Qué es la sarna ovina

La sarna ovina es una de las parasitosis de mayor impacto en la ganadería de la Patagonia. Se transmite principalmente por contacto directo entre animales y presenta mayor incidencia en otoño e invierno.

Sus signos más frecuentes incluyen caída de lana, formación de costras extensas y prurito intenso, que suele provocar conductas anormales de rascado o molestia.

En animales contagiados es posible detectar el “granito”, una vesícula generada por los ácaros que tiñe la piel de un tono verdoso-azulado. En cuadros avanzados pueden aparecer áreas sin lana, costras amarillentas y piel “acartonada”.

Desde el SENASA remarcaron que es “ clave realizar revisaciones periódicas de las majadas. La observación inicial debe hacerse a distancia, desde el potrero o corral, y ante la detección de comportamientos inusuales se debe inspeccionar individualmente a los animales”.