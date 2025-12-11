La inflación en Neuquén fue del 2,4% en noviembre

Así lo informó este jueves la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. En tanto, en el país el registro del penúltimo mes del año fue del 2,5%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) neuquino fue de 2,4% en noviembre, de acuerdo al reporte de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia. La cifra es inferior a lo registrado en octubre, cuando fue del 2,7 por ciento. El registro anual acumulado es del 34,9 por ciento.

En tanto, a nivel nacional, el IPC de noviembre, medido por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) , arrojó un 2,5%.

Según preciso el organismo estadístico de la provincia, las divisiones que más aumentaron fueron Educación (3,7%), Información y comunicaciones (3,2%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,0%) .

Por su parte, las variaciones mensuales más bajas se registraron en las divisiones Prendas de vestir y calzado (-0,2%), Recreación y cultura (1,7%) y Restaurantes y hoteles (1,9%).

En el caso de Educación, la división con la variación mensual más alta, tuvo una incidencia de 0,11 puntos porcentuales (p.p). Esto se explica principalmente por los aumentos en educación primaria, secundaria y terciaria, un rubro que durante el verano acusará una significativa baja estacional por el receso escolar.

En tanto que Información y comunicaciones, que tuvo una variación mensual de 3,2%, incidió en el nivel general en 0,26 p.p. Los aumentos que más impactaron en la variación de la división fueron en servicio de telefonía móvil, servicios de telecomunicaciones agrupados y equipos telefónicos móviles.

telefonia.jpg

Por su lado, Bebidas alcohólicas y tabaco, que experimentó una variación de 3,0% y una incidencia de 0,08 p.p, los aumentos más relevantes que presentó en noviembre fueron en el segmento otras bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, destacaron Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Transporte e Información y telecomunicaciones, que en conjunto representaron 65,8% del incremento mensual que se registró en el nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación mensual de 2,6% y fue la división que más contribuyó a la variación del nivel general con 0,51 p.p. Los aumentos con mayor impacto en la división se registraron en carne bovina, productos de panificación y frutas frescas.

Carniceria- Asado con hueso (5).JPG Maria Isabel sanchez

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles tuvo una variación mensual de 2,6% e incidió en el nivel general en 0,47 p.p. Los aumentos que más incidieron en la división fueron en alquiler de la vivienda, electricidad y gas. Transporte tuvo una variación mensual de 2,6% y una incidencia de 0,34 p.p. Esta variación se explica principalmente por los aumentos en combustibles para vehículos.

En octubre, la variación mensual de la inflación neuquina había sido de 2,7%; la acumulada, 31,7% y la interanual 40,4%.

Bienes y servicios

Por otra parte, Estadísticas y Censos de la provincia indicó que los Bienes registraron un aumento de 2,4%, al igual que los Servicios. Las variaciones interanuales fueron de 26,7% y 55,3%, respectivamente.

Los Bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 1,30 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en alimentos (en particular, carne bovina, productos de panificación y frutas frescas), combustibles para vehículos, equipos telefónicos móviles y comidas preparadas para llevar.

NAFTA_CONSUMO1200X678.jpg

Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,11 p.p. y se explica en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, electricidad, servicio de telefonía móvil, servicios de telecomunicaciones agrupados, educación primaria, paquetes turísticos y restaurantes.

Los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,3%, los Estacionales reflejaron una variación de 1,9% y la categoría Regulados tuvo una variación de 2,9%. Las variaciones interanuales fueron de 42,1%, 17,2% y 38,0%, respectivamente.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,57 p.p. Destacaron los aumentos en alimentos (en particular, carne bovina y productos de panificación), alquiler de la vivienda, equipos telefónicos móviles, servicios de telecomunicaciones agrupados, restaurantes y comidas preparadas para llevar.

Por su parte, los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,16 p.p. que se explica principalmente por los aumentos en frutas frescas, paquetes turísticos y alojamiento. En el caso de los bienes y servicios Regulados, la incidencia fue de 0,68 p.p. Las principales contribuciones corresponden a combustibles para vehículos, electricidad, gas, servicio de telefonía móvil y educación primaria.