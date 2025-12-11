Pan dulce para todos los bolsillos en Neuquén: ¿Cuánto hay que pagar este año?

Clásicos, con frutas abrillantadas, frutos secos y demás. Enterate los precios de los panes dulces y budines en esta nota.

Con el armado del pino navideño , comenzó oficialmente la temporada de comprar y comer pan dulce y budín . Ya sea para acompañar el desayuno, la merienda o simplemente darse un gustito, estos productos no pueden faltar en la mesa de los neuquinos.

Este año, los precios más económicos en las panaderías de la capital, registrados por LM Neuquén , rondan los $6.000, mientras que los más caros llegan hasta los $46.000 .

En el caso de la conocida pastelería neuquina Frambuesa y Chocolate , el precio de los panes dulces ronda los $19.000 el kilo . Las presentaciones disponibles en las sucursales son de 500 gramos , por lo que comprar uno, equivale a $9.500.

ON - Pan Dulce budines (4) Omar Novoa

Respecto a las variedades, se puede elegir entre frutos secos con cáscaras de naranja, frutos secos con chocolate y cáscaras de naranja y otra opción con trozos de chocolate y cascarás de naranja.

En materia de budines, el precio varía según su peso, entre los $5.000 y $6.000. Con sabores que van desde chocolate, con chips hasta variedades con cáscaras de naranja y limón.

La cafetería y pastelería Matus, ofrece este año dos tamaños de pan dulce para la venta. En el caso de la versión económica de 250 gramos, el precio es de $6.000, mientras que la opción de 500 gramos, cuesta $12.000.

Los budines, de 320 gramos, tienen un valor de $7.500, con variedades que van desde chocolate, con nueces, vainilla, limón marmoleado y el novedoso carrot cake.

ON - Pan Dulce budines (3) Omar Novoa

En la recorrida por las panaderías de la ciudad, LM Neuquén encontró precios un poco más altos, en relación con su elaboración y relleno, como los de un reconocido comercio de calle 25 de mayo, con panes dulces que van desde los $20.000 (rellenos de frutas, pasas, nueces, higos, quinotos y cerezas) hasta los $32.000.

El pan dulce más caro, de 1 kg y medio, vale $46.000 y tiene relleno de chocolate, nueces, almendras, frutas, pasas, higos, quinotos y cerezas.

En el caso de los budines, según el tamaño, de más grande a más chico, los precios van desde $11.000 a $16.000.

Cabe destacar, que para la fecha de este relevamiento, algunas panaderías aún no tenían disponibilidad de productos navideños para la venta y tampoco había previsto una fecha para su incorporación.

ON - Pan Dulce budines (1) Omar Novoa

Panes dulces industriales

Para aquellos neuquinos y neuquinos que prefieran los productos industriales, el supermercado Coto ofrece diversos precios y marcas. Por ejemplo, el pan dulce Don Satur en su presentación de 400 gramos, sin frutas, cuesta $2.983,50, mientras que la opción del mismo tamaño, pero con frutas o chips de chocolate, vale $3.315.

En el caso de la marca Fantoche (400 gr) sin frutas tiene un costo de $3.225, la opción con chips de chocolate vale $3.725. Mientras que la presentación del pan dulce Milanes ronda los $4.445.

Pan dulce navideño 1.jpg

Por su parte, el supermercado La Anónima, ofrece un pan dulce industrial de su propia marca a precios que van desde $6.400 en el caso de la opción sin frutas, $6.747, la versión con frutas y $7.200, la variedad con chips de chocolate. Todas las presentaciones son de 500 gramos.

Aquellos que desean adquirir una opción premium, en el mismo supermercado, pueden optar por la marca Bonafide con precios que van desde los $6.900 (sin frutas), $7.800 (con frutas) hasta $8.550 con chips. En este caso, todas las alternativas son de 400 gramos.

Opciones para todos los bolsillos

Con esta amplia variedad de precios y propuestas, la temporada navideña en Neuquén vuelve a mostrar un abanico que se ajusta a todos los bolsillos. Desde los panes dulces artesanales más elaborados hasta las opciones industriales más accesibles, los neuquinos ya empezaron a elegir qué llevar a la mesa de fin de año.

Mientras tanto, el movimiento en panaderías y supermercados anticipa que, como cada diciembre, el pan dulce será uno de los grandes protagonistas de las fiestas.