Cuánto cuesta el Pan Dulce de Rapanui: los precios para esta Navidad 2025

La reconocida chocolatería puso a la venta varias versiones, incluyendo una que se suma al furor del pistacho. Todos sus precios.

Cuánto cuesta el Pan Dulce de Rapanui: estos son los precios para esta Navidad 2025

Se acerca la Navidad y en muchos hogares ya piensan dónde comprar un clásico infaltable de la mesa familiar: el pan dulce . Y entre todas las opciones comerciales y artesanales , una que se destaca es la de Rapanui . Además de la tradicional versión con frutos secos, la famosa chocolatería cuenta con varias alternativas que se amoldan a todos los gustos.

La compañía, que cuenta con sucursales de Buenos Aires, Bariloche, Córdoba y Rosario, además de venta online con envíos a todo el país, también ofrece más de 35 productos artesanales diseñados para compartir durante los encuentros de fin de año, entre los que se destacan bombones navideños, figuras de chocolate, turrones y galletas.

La reconocida marca de chocolates sacó a la venta una amplia variedad de pan dulce , buscando satisfacer todos los gustos de sus usuarios y adaptarse a los distintos bolsillos. Estas son las opciones y sus precios oficializados:

P an dulce tradicional de 750 gramos : viene con almendras y avellanas tostadas, nueces comunes y pecan, pasas al rhum y cerezas al marraschino. Precio: $25.500.

: viene con almendras y avellanas tostadas, nueces comunes y pecan, pasas al rhum y cerezas al marraschino. Precio: $25.500. Pan dulce chocolate de 700 gramos: trae trocitos de chocolate con leche. Su valor es de $24.500.

trae trocitos de chocolate con leche. Su valor es de $24.500. Mini pan dulce de 250 gramos: con almendras y avellanas tostadas, nueces comunes y pecan, pasas al rhum y cerezas al marraschino. El precio es de $12.000.

con almendras y avellanas tostadas, nueces comunes y pecan, pasas al rhum y cerezas al marraschino. El precio es de $12.000. Panettone Pistachos de 720 gramos: viene bañado con crema de pistachos y garrapiñadas con un toque de sal. Cuesta $32.000.

viene bañado con crema de pistachos y garrapiñadas con un toque de sal. Cuesta $32.000. Budín Navideño de 600 gramos: budín de vainilla con frutos secos. Se envía congelado. Tiene un valor de $13.800.

rapanui pan dulce Rapanui cuenta con cuatro versiones de pan dulce, que se adaptan a distintos gustos y bolsillos.

Qué otros productos ofrece Rapanui para esta Navidad

La chocolatería y heladería fundada en 1996 por Diego Fenoglio en Bariloche trae para la mesa familiar de este año varias opciones tentadoras, como por ejemplo los bombones navideños, presentados en cajas de diez unidades y elaborados con chocolate clásico y rellenos de praliné de maní, praliné de avellana y dulce de leche. Cada pieza está decorada a mano. Otras opciones son:

Turrones Nougat de almendras, de maní y de nuez y damasco , por 110 gramos: las tres versiones están hechas con huevos, miel y no incluyen conservantes. La opción de maní cuesta $5.500, mientras que la de almendras y la de nuez y damasco tienen un valor de $6.000.

, por 110 gramos: las tres versiones están hechas con huevos, miel y no incluyen conservantes. La opción de maní cuesta $5.500, mientras que la de almendras y la de nuez y damasco tienen un valor de $6.000. Estrella de avellanas , estrella de almendras garrapiñadas y estrella de almendras : cada versión viene de 80 gramos y su precio es de $6.500.

, y : cada versión viene de 80 gramos y su precio es de $6.500. Oso con estrella de 100 gramos: figura hueca de chocolate con leche, decorada a mano. Precio: $12.100.

de 100 gramos: figura hueca de chocolate con leche, decorada a mano. Precio: $12.100. Papá Noel en snowboard de 110 gramos: figura hueca de chocolate con leche, decorada a mano. Precio: $13.500.

de 110 gramos: figura hueca de chocolate con leche, decorada a mano. Precio: $13.500. Alfajor Rudolph de 60 gramos: relleno con dulce de leche recubierto con chocolate amargo, decorado a mano. Contiene huevo, derivado de soja y trigo. Puede tener frutos secos. Precio: $3.000 la unidad.

de 60 gramos: relleno con dulce de leche recubierto con chocolate amargo, decorado a mano. Contiene huevo, derivado de soja y trigo. Puede tener frutos secos. Precio: $3.000 la unidad. Galletas de jengibre por 4 unidades de 50 gramos: tiene un valor de $9.000.

por 4 unidades de 50 gramos: tiene un valor de $9.000. Caja de galletitas de jengibre por 250 gramos: viene con motivos navideños, decorados a mano. Precio: $12.000.

rapanui3 La caja de galletitas navideñas, otra opción que ofrece la famosa chocolatería.

Cómo viene el precio de la canasta navideña para 2025

Un estudio reveló que la canasta de alimentos tradicionales para las fiestas registró un aumento interanual de 27%, por debajo de la inflación de todo el 2025, estimada en torno al 31%. Los productos importados fueron los que mayor suba registraron: la torta española de frutos secos (47%), el pan dulce con frutas (44%) y el turrón blando de almendra (38%).

En el extremo opuesto, entre los incrementos menos pronunciados aparecen el pan dulce con chips de chocolate (9%), las garrapiñadas de maní (7%) y el champagne (1%). Así, el valor promedio de los 12 artículos analizados avanzó de $ 75.013 en 2024 a $ 95.401 en 2025.

“La estabilidad relativa en los precios de los productos navideños responde a la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. Es positivo que varias categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio, lo que podría favorecer una temporada más accesible para los consumidores”, destacó el relevamiento hecho por Naranja X.