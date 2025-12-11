Video: ladrón rompió una vidriera y robó a media cuadra de una comisaría

El robo ocurrió en Villa La Angostura. El ladrón quedó registrado por una cámara de las inmediaciones.

Un ladrón quedó escrachado al cometer un robo contra un comercio de Villa La Angostura, apenas a media cuadra de la Comisaría 28. La impunidad que demuestra el hecho generó bronca entre los comerciantes cordilleranos.

De acuerdo a la información consignada por La Angostura Digital, el robo tuvo lugar el viernes pasado por la madrugada , aunque recién en las últimas horas trascendieron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara del sector.

El blanco fue el comercio Foto Angostura , ubicado sobre la Avenida Arrayanes al 167 -y muy cerca de la Comisaría 28-, que se encontraba lógicamente cerrado, al igual que los demás comercios de la zona. Justamente fue la oscuridad y la soledad de la noche que aprovechó el joven ladrón para cometer el hecho y darse a la fuga con dos celulares y otros objetos que pudo tomar de la vidriera del comercio de fotografía.

Delincuente quedó escrachado rompiendo una vidriera a golpes

Las imágenes muestran que el delincuente, aunque concretó el robo en menos de cinco minutos, fue cauteloso y estuvo atento a sus alrededores en todo momento.

Así, procurando hacer el menor ruido posible y vigilando que nadie se acercaba en plena acción, abrió la vidriera a golpes. A juzgar por la fotografía del daño con el que se encontraron los propietarios a la mañana siguiente, se habría ayudado con una piedra.

Como es habitual en estos casos, el comerciante afectado no lamentó tanto la pérdida de la mercadería, sino el costo del reemplazo de la vidriera, que es de gran tamaño.

comisaria 28 villa la angosturA (2).jpg

“Es increíble y da mucha bronca que nos roben a media cuadra de la Comisaría 28. Se supone que hay cámaras monitoreando toda actividad sospechosa durante la noche, pero nuevamente vemos que no alcanza. Además del robo, me rompieron un vidrio enorme de extremo a extremo del local, que sale carísimo”, manifestó al medio cordillerano.

El damnificado ya realizó la denuncia y espera ayudar a identificar al ladrón con la difusión de las imágenes. Se trataría de una persona joven y vestía al momento del hecho una campera de River.

Ladrones que robaron en una barbería cuando el dueño se quedó dormido

A fines de noviembre, dos ladrones robaron en una barbería cuando el dueño se durmió durante el horario de atención, pero la suerte les jugó una mala pasada: quedaron escrachados por las cámaras del comercio y la Policía logró ubicarlos.

Según informó la Policía, todo comenzó el viernes 21, en una barbería de la localidad. Allí, según la denuncia, el propietario se encontraba atendiendo pero tras quedar solo unos minutos y sin clientes, se quedó dormido sin tomar antes la precaución de cerrar el local.

En ese interín, y aprovechando la indefensión del estilista, dos ladrones ingresaron al local y robaron herramientas para cortar cabello, un celular, una pava eléctrica y un humidificador.

ladrones barberia centenario

Al despertar, el comerciante se encontró con los faltantes y, tras revisar las cámaras de seguridad de su barbería, vio a los dos delincuentes que habían ingresado y sustraído sus pertenencias. Con ese video, fue a realizar la denuncia por hurto a la Comisaría 52.

Con esa información, los efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II se pusieron a trabajar en el caso y lograron reconocer que se trataba de dos personas en situación de calle que solían recorrer la zona comercial de la ciudad.

Días más tarde y tras recorrer los sectores donde suelen permanecer, ambos fueron localizados en inmediaciones de calles Alfonsín Storni y Perú, portando vestimentas coincidentes con las observadas en el material fílmico de la barbería. Con apoyo de la Comisaría 52, se procedió a su demora y traslado.