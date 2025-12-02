Intentó robar una rueda, quiso llevarse un auto y terminó preso: condena a un ladrón reincidente

Se presentó un acuerdo este martes. Los hechos fueron cometidos en Neuquén en junio de 2024 y agosto último.

Un ladrón fue condenado tras admitir su responsabilidad por el intento de robo de una rueda y un asalto a una mujer con la que forcejeó para robarle su auto. Se le impuso prisión efectiva porque tenía una condena previa.

A pedido del fiscal del caso Horacio Maitini, este al ladrón fue condenado por dos intentos de robo en Neuquén capital mediante un acuerdo de partes, a través del cual Peter Alan Ferreira aceptó su responsabilidad y cumplir una pena de 8 meses de prisión efectiva , junto con la declaración de primera reincidencia.

Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el primer hecho ocurrió el 11 de junio de 2024 , alrededor de las 9:40, cuando el condenado Ferreira, intentó sustraer la rueda de auxilio que estaba colocada debajo de una camioneta Toyota Hilux estacionada en la vía pública. La maniobra fue advertida por personal policial que patrullaba la zona. Al verse descubierto, Ferreira abandonó el objeto e intentó fugarse, pero fue detenido pocos metros después. La víctima, representante de la empresa propietaria del vehículo, reconoció la rueda y describió el daño producido en el soporte de seguridad.

Respecto del segundo hecho, el fiscal indicó que ocurrió el 15 de agosto pasado, alrededor de las 12:50, en las calles Sarmiento y Chaneton. En esa oportunidad, el acusado ingresó al habitáculo de un vehículo Fiat Palio en el momento en que la conductora se disponía a subir y, abalanzándose sobre la víctima, le exigió: “Bajate del auto, dame las llaves”, tras lo cual comenzaron a forcejear.

Mientras, la víctima pidió ayuda a los gritos y comenzó a tocar la bocina, y el acusado intentó quitarle las llaves, provocándole un corte en un dedo de la mano derecha y apoderándose del control de la alarma del rodado. En ese momento, efectivos de la Policía Metropolitana que patrullaban la zona advirtieron la situación, intervinieron y lo detuvieron. La calificación legal fue precisada como robo simple en grado de tentativa, a partir del análisis de la evidencia y del testimonio de la víctima.

Durante la audiencia, la defensa adhirió al acuerdo y a la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Raúl Aufranc homologó el acuerdo y, tras declarar la responsabilidad penal por dos hechos de robo simple en grado de tentativa, fijó la pena de 8 meses de prisión efectiva.

Delincuente reincidente cayó al intentar robar una casa

Un delincuente volvió a delinquir mientras cumplía una condena en libertad, fue atrapado in fraganti por la Policía y ahora irá a la cárcel a cumplir una pena efectiva. Fue descubierto en un intento de robo a una casa en octubre pasado, hecho por el cual aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo días atrás.

En una audiencia de control de acusación realizada el miércoles 19 de noviembre, el asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, presentó un acuerdo pleno mediante el cual Emiliano Agustín Cano fue declarado responsable por un intento de robo y aceptó cumplir una pena de prisión efectiva.

Esto es porque Cano tiene antecedentes penales por hechos similares, por lo que las partes acordaron que se unifique una condena condicional anterior que aún estaba vigente con la impuesta por los nuevos hechos y que se fije una pena única de cumplimiento efectivo.

El hecho que investigó el Ministerio Público Fiscal y que Cano reconoció haber cometido, se registró el 21 de octubre pasado, cerca de las 12:45. Ese mediodía, Cano ingresó a una vivienda ubicada en la calle Avenida del Trabajador de Neuquén, escalando un portón de rejas frontal de aproximadamente 2.40 metros de altura.

Una vez en el interior del terreno, forzó una ventana de la vivienda, accedió y sustrajo una mochila, una tablet, un reel de pesca y un reloj digital. Luego, intentó darse a la fuga con los elementos, pero fue demorado por efectivos policiales que lo vieron salir por la venta y así se abrió la causa en su contra.