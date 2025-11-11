Delincuente tenía libertad condicional, volvió a sus andanzas y lo atraparon

Los nuevos hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana. Tras ingresar a un domicilio y amenazar a su dueño con un arma de fuego, el delincuente quedó detenido.

Un delincuente reincidente y que gozaba de una libertad condicional, en los últimos meses de su condena, fue atrapado y acusado por nuevos delitos. Una nueva condena lo llevará de regreso a la cárcel en poco tiempo. Qué se le atribuye.

En una audiencia realizada el lunes, la asistente letrada de la fiscalía, Nadia Pérez, formuló cargos al delincuente identificado como "L.N.R." por tres nuevos hechos delictivos cometidos recientemente, mientras el imputado se encontraba en libertad condicional, aún purgando una condena anterior.

En primer lugar, Pérez precisó que el sábado 8 de noviembre, el acusado ingresó a una vivienda de la capital, tras escalar una medianera de más de dos metros de altura y dañó los candados de seguridad para robar dos bicicletas . Para retirarse rompió otro candado, que estaba colocado en el portón. Toda la secuencia, destacó la asistente letrada, fue registrada por cámaras de seguridad.

fiscal horacio maitini y nadia perez.jpg

Luego, el domingo 9 de noviembre por la mañana, "L.N.R." ingresó a otra vivienda portando un arma de fuego calibre 22. Una vez dentro, apuntó y amenazó con matar al dueño de casa, pero la víctima lo logró desarmar tras un forcejeo y lo retuvo hasta la llegada de la Policía. Tras este hecho fue que quedó detenido para formulársele cargos.

Por estos nuevos hechos, la fiscalía encuadró la conducta del imputado como robo agravado por escalamiento, en calidad de autor y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real con violación de domicilio y amenazas agravadas.

Por último, se le atribuyó un tercer hecho de encubrimiento por receptación dolosa de una motocicleta robada, registrado en agosto de este año.

El delincuente se encamina de regreso a la cárcel

En la audiencia del lunes también intervino el fiscal del caso de la unidad de Robos y Hurtos, Horacio Maitini, quien solicitó para el imputado en el marco de la nueva causa una prisión preventiva por cuatro meses, mismo plazo que se requirió para finalizar la investigación.

Maitini fundamentó el pedido de la medida más gravosa en el riesgo de fuga y la imposibilidad de imponerle al delincuente una pena en suspenso, debido a que actualmente aún cumple una condena previa, por la que ya se encontraba en libertad condicional.

U11.jpg

También fundamentó la medida en la falta de arraigo, dado que el imputado declaró distintos domicilios en el marco de investigaciones en curso y fue ubicado de manera esporádica.

La defensa no objetó la formulación de cargos, pero se opuso a la prisión preventiva, proponiendo comparendos periódicos y pidiendo asistencia médica para el imputado debido a problemas de adicciones.

El juez de garantías Luciano Hermosilla resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva por el plazo de dos meses, valorando la gravedad de los hechos imputados, la solidez de la acusación y el riesgo de fuga. Además, ordenó que el imputado sea trasladado a un hospital público para recibir la atención médica que solicitó la defensa.