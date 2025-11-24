Un taxista precavido activó el botón antipánico y la Policía logró apresar a un evadido

El operativo se concretó en jurisdicción de Plottier, cuando un trabajador del volante no dudó en alertar a las autoridades sobre un pasajero sospechoso.

El sospechoso que fue atrapado gracias a un taxista tenía un pedido de captura de la justicia de Cutral Co.

Un evadido neuquino pudo ser recapturado gracias a la intervención de un taxista, que activó un botón antipánico cuando el sospechoso subió a su vehículo. Un rápido despliegue policial permitió concretar la detención del delincuente.

De acuerdo a lo informado por la Policía provincial, el operativo se desplegó en la madrugada de este domingo luego de que el Centro de Operaciones Policiales emitió una alerta. Al relevar la activación de un botón antipánico, comprobaron que se trataba de un taxista que se movilizaba por la Ruta Nacional 22.

Apenas fueron notificados sobre lo que estaba sucediendo, varios móviles policiales se dirigieron hacia la zona por donde circulaba el taxi. De esa forma, el vehículo fue interceptado y el pasajero no pudo hacer nada para alejarse.

En el hecho intervino personal policial de la Comisaría Séptima de la localidad de Plottier.

Mientras que el taxista confirmó que había activado el botón que lleva en su vehículo, el sospechoso fue identificado y se comprobó que registraba un pedido de captura por evasión de la justicia de Cutral Co.

Una rápida "respuesta policial"

“La intervención permitió concretar la recaptura sin incidentes, destacándose la rápida respuesta policial y la correcta utilización del sistema de alerta por parte del conductor”, resaltaron desde las fuerzas de seguridad neuquinas.

El detenido quedó alojado en la Comisaría Séptima de Plottier, a disposición de la justicia.

detenido en operativo Gentileza Policía del Neuquén

Por otro lado, en otra rápida intervención policial protagonizada por los agentes de la Comisaría 52 de la ciudad de Centenario, fue apresado un delincuente que se encontraba en el patio interno de una vivienda. En tanto, un cómplice, logró escapar a la carrera.

El incidente ocurrió el sábado por la tarde, cuando dos ladrones ingresaron a una casa particular con intenciones de robo. Sin embargo, la acción fue observada primero por vecinos y, luego, llegaron las dueñas de la propiedad. La situación fue muy tensa, hubo gritos y el pedido telefónico a las fuerzas de seguridad para que acudan en forma urgente.

Los uniformados hicieron un destacado despliegue y con el permiso de la dueña de la casa, interceptaron y redujeron al sospechoso. Como en apariencia se encontraba bajo efecto de las drogas, se dispuso su traslado al hospital.

Mientras tanto, la damnificada confirmó que el hecho tuvo relación con un intento de robo y por ese motivo formalizó una denuncia, donde precisó que los sospechosos buscaron forzar las ventanas para ingresar al domicilio.

Una moto recuperada

A los exitosos operativos de este fin de semana largo, hay que sumarle un procedimiento que se desarrolló el jueves pasado, cuando un vecino de Plottier alcanzó a observar como varios delincuentes buscaban ocultar su moto en una propiedad ubicada en cercanías de las calles Rosario y 1º de Enero, en el oeste neuquino.

Apenas fueron alertados sobre lo que estaba ocurriendo, el personal de la Comisaría 18 se dirigió al sitio y se entrevistó con la dueña de la casa donde había sido vista la moto. La mujer no puso objeciones para el ingreso de la Policía y los sospechosos fueron rápidamente reducidos. En tanto, se comprobó que la moto tenía un pedido de secuestro de la Comisaría Séptima.