Un feroz incendio consumió a dos fábricas de plástico en Lomas de Zamora

Las llamas alcanzaron los 10 metros de altura y trabajaron alrededor de 16 dotaciones de bomberos. El hecho tuvo lugar en Lomas de Zamora.

Durante la madrugada de este lunes se desató un gran incendio en Lomas de Zamora , provincia de Buenos Aires. En un primer momento, las llamas consumieron una fábrica de envases plásticos , rodeada por casas bajas y lindante con unas canchas de tenis.

Pero la llamas también afectaron una fábrica de inyección plástica en donde se confeccionan juguetes, que se quemó en un 50%, según relevaron Bomberos de la zona.

Gustavo Liuzzi, Jefe de Bomberos a cargo del operativo, informó que no hay que lamentar heridos y que las dos fábricas de plástico resultaron dañadas en su totalidad. Pasadas las 2:00 de la mañana, el fuego comenzó en un establecimiento ubicado en el cruce de Emerson y Gabriela Mistral, en el barrio de Villa Centenario.

Las causas que originaron este escenario se desconocen, aunque Liuzzi aseguró que analizarán las cámaras de seguridad y se llevarán a cabo las pericias.

Embed - Voraz incendio en una fábrica de plásticos de Lomas de Zamora

"El fuego está circunscripto y controlado, no se va a expandir más de lo que está ahora. Vamos a derrumbar las paredes de las fábricas para poder terminar de sofocar el incendio", expresó Liuzzi.

Dos casas linderas a las fábricas y una cancha de tenis también fueron afectadas. Aunque fueron evacuados los vecinos de la manzana completa, no hay heridos ni víctimas fatales.

"Afortunadamente desde el jueves en ambas fábricas no había gente trabajando y al estar ambas cerradas tuvimos que ingresar por la fuerza, rompiendo puertas, ingresando por la parte superior con una escalera mecánica", detalló el referente de Bomberos.

Ahora se abocarán a las tareas de enfriamiento en el lugar para evitar reinicios. Personal de Defensa Civil y SAME trabajó en conjunto con los bomberos para asistir a las familias evacuadas y controlar posibles focos secundarios.

lomas de zamora incendio fabrica

Las autoridades continuarán las tareas de remoción y control en el predio hasta completar la demolición planificada y las pericias correspondientes. El resultado final del análisis técnico definirá los pasos siguientes en materia de prevención y relevamiento del espacio

Explosiones en Ezeiza generaron un gran incendio en un polo industrial

Una semana atrás, impresionantes explosiones y un posterior incendio pusieron en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche. El siniestro se produjo a las 21 en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas. Confirmaron que fue próxima a la planta Sinteplast, pero que no la afectó, como se había indicado inicialmente.

El gigantesco incendio fue registrado incluso desde un avión que sobrevolaba la zona en Ezeiza, se originó en un depósito de la empresa Logischem S.A., especializada en sustancias peligrosas.

Investigadores de la fiscalía de Florencia Belloc, con la secretaría de Federico Ricart, confirmaron la presencia de una variedad de químicos altamente inflamables, tóxicos y explosivos que habrían alimentado las llamas.

explosion-ezeiza

El lunes se puso en marcha la investigación para determinar las causas del incendio y posterior explosión dentro del Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza.

Se busca saber no sólo cómo se produjo el siniestro, sino además delimitar responsabilidades dentro de las distintas empresas que componen el gran predio industrial, si fue intencional, un accidente o si hubo algún error humano.