Explosiones en Ezeiza: masivo despliegue por el incendio que afectó siete galpones

Al menos 20 personas resultaron heridas pero se encuentran fuera de peligro. Aún trabajan en el lugar, pero el aeropuerto sigue operativo.

Un amplio operativo de asistencia se desplegó esta madrugada en Ezeiza, tras las impresionantes explosiones que conmocionaron a los vecinos de las zonas más cercanas al Polo Industrial Spegazzini de ese partido bonaerense. Se confirmó que hubo más de 20 heridos leves que durante la mañana de este sábado fueron dados de alta y ya no rigen las recomendaciones de permanecer dentro de las casas, aunque sí se aconseja no acercarse a la zona del siniestro.

Según información difundida a nivel nacional, el incendio no está sofocado pero sí contenido, aunque no implica riesgos para la población de las zonas cercanas al Polo Industrial. “Todo lo que estaba adentro ya está quemado. Ahora hay que proteger el perímetro”, aseguró a Infobae el director de Defensa Civil de la Provincia, Fabián García.

Aunque algunas de las personas asistidas habían sido afectadas por la inhlación de monóxido de carbono, negó que el incendio haya provocado una nube de humo tóxico. “Este humo, como cualquier otro humo, tiene partículas suspendidas en el aire, pero no es una situación extremadamente peligrosa”.

Además, se aclaró que el aeropuerto internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, no vio afectada su operación por el accidente.

ezeiza incendio RS FOTOS Foto: RS Fotos

Además, aclaró que no hay registros de personas de gravedad ni denuncias de personas extraviadas. “Quedan entre cuatro y cinco personas dentro del sistema de salud, todas con heridas leves, principalmente inhalación de monóxido o pequeños cortes”, señaló.

En el lugar trabajan 380 bomberos, 70 unidades y más de 100 móviles adicionales entre policías, personal de salud, Defensa Civil provincial y municipal, y equipos de emergencia.

Embed WATCH: The massive explosion in Ezeiza, Argentina was captured on video from an airplane. pic.twitter.com/uIp8RSFyXx — TheScannerGuy (@Lafayette_Grant) November 15, 2025

Según trascendió, el fuego afectó un total de siete galpones del Polo Industrial, entre los que se encontraban un depósito de caucho y neumáticos, que provocó una gran columna de humo negro que se veía ala distancia y que trascendió en videos de redes sociales, así como galpones con sustancias que pudieron haber agravado la combustión, como agua oxigenada al 250%.

Explosiones en el Parque Industrial de Ezeiza

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, dio detalles de las fábricas alcanzadas por la explosión. “Una de ellas es química, se han incendiado los depósitos donde hay cuestiones vinculadas al agro y a lo que tiene que ver con todo lo que se usa en los campos para la fertilización. También hay una de envases plásticos, Plásticos Lagos, que está en una situación parecida”

Las personas heridas

Desde un centro de salud de Monte Grande se confirmó el ingreso de dos pacientes en estado crítico: un hombre que sufrió un infarto, que es directivo de una empresa cercana, y una mujer embarazada intoxicada por inhalacuión de sustancias que fue trasladada directamente a terapia intensiva.

Embed #Ezeiza Los respetos de siempre al personal de Salud y Seguridad. Pero el papel de los Bomberos en estos casos es inconmensurable. Heorico. Épico. Conmovedor.

pic.twitter.com/Flw1Z9ubSb — Lea Maza (@leamaza) November 15, 2025

Aclararon que no solo fueron afectados trabajadores del complejo industrial, sino también vecinos de barrios linderos que resultaron heridos por la ruptura de ventanas. Otras cuatro personas recibieron asistencia por heridas leves y fueron dadas de alta.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak informó a través de las redes sociales que “los hospitales provinciales de la región están trabajando en red para garantizar la atención de todas las personas afectadas”.