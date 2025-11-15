Le formularon cargos al conductor borracho que atropelló a un inspector de tránsito en la Avenida Argentina

El automovilista se escapó de un control en el centro de la ciudad y fue alcanzado por los efectivos luego de chocar contra un poste.

Este viernes, le formularon cargos al hombre que atropelló con su vehículo a un inspector de tránsito cuando intentaba escapar de un control de alcoholemia. La acusación contra el conductor fue caratulada como resistencia a la autoridad y lesiones leves.

El episodió ocurrió el jueves 13 de noviembre, a primeras horas de la mañana, en la esquina de Avenida Argentina y Belgrano de la ciudad de Neuquén. Alrededor de las 6:30, dos inspectores que circulaban en motocicleta se acercaron a un Volkswagen Cross Fox blanco al notar que se había estacionado de manera irregular con el fin de evitar un control.

En ese momento, el imputado no respetó la voz de alto y retrocedió para darse a la fuga. Cuando el inspector se colocó frente al vehículo para impedir la huida, el hombre aceleró y lo embistió, arrojándolo al suelo. Posteriormente, pasó por encima de la motocicleta y huyó en dirección a calle Alderete.

El conductor escapó y terminó chocando contra un poste

Tras las maniobras para escapar, los efectivos policiales iniciaron una persecución que terminó a varios kilómetros. Luego de cruzar varios semáforos en rojo, finalmente el vehículo colisionó contra un poste de alumbrado en calle Independencia al 2300, donde F.G.R. fue demorado.

Choque persecucion operativo motos

Según indicó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, la captura fue posible gracias a la colaboración activa de policías motorizados que lograron darle alcance al borracho al volante.

Al realizarle el test de alcoholemia, quedó demostrado que el conductor se encontraba bajo efectos del alcohol, con un resultado alarmante: 1,89 g/L. De acuerdo a las imágenes, el control de alcoholemia se realizó con el joven esposado y sentado sobre el cordón de la calle, junto a al auto chocado.

La acusación quedó a cargo del asistente letrado Emilio Briguglio, quien formuló cargos contra el hombre de 25 años —identificado como F.G.R.— por resistencia a la autoridad y lesiones leves, en concurso ideal, y en concurso real con daño calificado por haberse ejecutado para impedir el libre ejercicio de la autoridad, todo en carácter de autor (artículos 239, 89, 183, 184, 45, 54 y 55 del Código Penal).

choque persecucion operativos motos (2)

Tras la formulación de cargos, el juez de garantías Luis Giorgetti, fijó el plazo de investigación en cuatro meses. Además, dio lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, consistentes en presentaciones semanales en la comisaría 1° de Neuquén, en función de los mínimos de las penas previstas para los delitos atribuidos (15 días y 4 meses de prisión respectivamente) y que el imputado no tiene antecedentes penales.