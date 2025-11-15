Desbalance: Argentina firmó un acuerdo marco con EEUU donde asume todos los compromisos

Si bien es un marco general y faltan detalles, en lo que refiere a menciones expresas sobre acciones a tomar solo figuran las del gobierno de Javier Milei.

El acuerdo marco de comercio e inversiones que firmó el gobierno argentino y el de Estados Unidos por ahora se trata solo de eso: tiene poco en concreto y las únicas precisiones que tiene solo hace referencia a compromisos asumidos por Buenos Aires, dejando bajo un manto de ambigüedad en lo que se refiere a futuros compromisos asumidos por el país del norte.

Así consta en un informe elaborado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

El mismo desgrana Estados Unidos abrió una etapa de negociaciones bilaterales con diversos países. “En los últimos meses, se viene anunciando una serie de acuerdos, por ejemplo, con Reino Unido, Unión Europea, Malasia, Camboya, Tailandia, Vietnam, Japón y Corea del Sur, cada uno con distintas características, además de la negociación de la tregua comercial con China por un año”, dice la CERA.

También relativiza la importancia del entendimiento con Buenos Aires al indica que el convenio marcio “fue anunciado el mismo día que otros con países de América Latina (El Salvador, Ecuador y Guatemala)”.

El informe advierte que “los términos marco acordados no permiten entender cabalmente las implicancias respecto al Mercosur y los criterios de Nación Más Favorecida (NMF) a los cuales Argentina está obligada por acuerdos Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Javier Milei Donald Trump

El primero hace referencia a que por las normas del bloque regional, ningún socio puede otorgar preferencia de acceso a su propio mercado a un tercero superior a los que integran el grupo. El segundo indica que las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) indican que solo los países desarrollados pueden dar tratamiento de nación favorecida a uno no desarrollado. No puede ser a la inversa.

En materia de arancel a la importación, uno de los capítulos habla de reducciones recíprocas. “Todavía no se ha dado a conocer la lista específica de bienes argentinos que quedarían bajo este esquema, por lo que es difícil analizar el impacto”, dice CERA.

El reporte agrega que en lo relacionado a productos que quedan bajo órbita de la denominada sección 232, que refiere a bienes considerados importantes para la seguridad nacional, no queda claro si es para los actuales productos o para futuros. Los actuales son acero, con 50% de penalidad; aluminio, 50%; derivados de ambos, con 50%, autopartes, 25%, entre otros.

En cuanto a medidas no arancelarias el texto menciona compromisos de Argentina a asumir para permitir la importación de carne, ganado en pie, carne porcina de Estaos Unidos, entre otras, pero no dice nada sobre futuros compromisos que pudiera asumir la otra parte para permitir el ingreso de miel, mosto, carne bovina, azúcar que hoy están vedados para los productores argentinos.

Ingreso de medicamentos

En el caso de medicamentos, se señala que la Argentina permitirá el ingreso de productos que tengan la certificación de calidad de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) pero se menciona nada sobre aceptación de estándares argentinos por parte de Estados Unidos.

Compromisos contra China

En relación a China, del texto se pueden inferior que Argentina podría estar obligada a tomar medidas para contrarrestar la presencia del país asiático en sus mercados. Por caso dice que “Argentina reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países”, detalla el texto.

En cuanto a Trabajo y medio ambiente, los términos referidos son similares a los acuerdos firmados por Ecuador, El Salvador y Guatemala, y básicamente incluyen: prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”. Esto podría leerse eventualmente como una referencia a China.

En cuanto a propiedad intelectual, la Argentina se compromete a adecuar su ley a las normas internacionales, lo que podría derivar en el pago de royalties, mientras que en comercio digital Argentina reconocerá las firmas electrónicas norteamericanas y aceptará a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos.

En el capítulo que podría resultar más relevante para los intereses argentinos, que es el de inversiones, el acuerdo solo dice que “Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio en minerales críticos”.