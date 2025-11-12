Borracho quedó varado con una camioneta prestada en el río Curi Leuvú

Un conocido vecino de Chos Malal intentó cruzar el río hacia la otra orilla y quedó varado. Movilizó a la Policía y bomberos locales para poder retirarla.

Un hombre quiso vadear el río Curi Leuvú y quedó atascado a mitad de camino. Ocurrió en la tarde de este miércoles, a metros del puente nuevo de la Ruta 43 , en la localidad de Chos Malal . El hombre no sufrió percance alguno, aunque le deberá más de una explicación al propietario del vehículo porque ni bien lo retiraron del agua, quedó secuestrado por la Policía de esa ciudad del norte neuquino.

“Un vecino informó al comando sobre una persona atascada en el río, en el sector de Los Maitenes, cerca del puente nuevo de la Ruta 43. Al llegar, encontramos a un mecánico con las rodillas mojadas porque el vehículo se había atascado", relató el comisario y jefe de Tránsito de Chos Malal , Jorge Gutiérrez, a LMNeuquén .

El comisario dijo que el hombre, un reconocido mecánico local, "estaba probando la camioneta de un cliente para ver cómo andaba y se metió al río bajo los efectos del alcohol". Incluso se negó a hacerse el test de alcoholemia porque temía que le diera positivo. Además, no tenía la documentación del vehículo, solo su licencia de conducir.

La camioneta quedó secuestrada

Contó que lo encontraron con la camioneta Mitsubishi L200 60 metros río arriba del puente por el que se puede circular. Todo el que andaba por el lugar lo vio adentrarse al Curi Leuvú. Como no lo pudo sacar por sí mismo, convocaron a los bomberos.

El segundo jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Chos Malal, Diego Castro, explicó a LMNeuquén que a la camioneta la pudieron sacar del río con el malacate. "A las 19:07 salimos con una dotación de 4 bomberos al lugar donde se produjo el incidente en el que la camioneta quedó encajada en el río. Fue relativamente fácil con el malacate", aseguró dado que el agua no sobrepasaba las ruedas del vehículo.

camioneta - río Curi Leuvu- Chos Malal-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Dijo que el río no estaba ni muy caudaloso ni muy profundo. Tras retirarla del agua, la Policía la secuestró inmediatamente. Castro agregó que este tipo de incidentes ocurren porque "la gente es muy confiada y, otra que, en este caso estaba bastante entonado el conductor. No midió mucho tampoco si pasaba o no".