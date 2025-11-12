La Noche de las Heladerías: dónde podés conseguir las promociones en Neuquén

Hay descuentos para los que disfruten este jueves de un helado artesanal. Los locales adheridos en la capital provincial.

En La Noche de las Heladerías habrá promociónes de helados 2x1, lanzamiento de sabores nuevos y otras sorpresas.

Neuquén tendrá esta semana una noche dedicada a celebrar el helado artesanal . Por noveno año consecutivo, AFADHYA invita a los fanáticos de este producto a ser parte de la Noche de las Heladerías , la que consideran como ”la más feliz del año”, porque miles de personas se congregan en todo el país para aprovechar las promociones y llevarse sus cuartos de kilo llenos de dulzura.

El jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año. ” Con el tradicional 2×1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande ”, señalaron.

”Desde el Norte hasta el Sur, la representación federal de esta iniciativa, lleva el Helado Artesanal a cada rincón del país para que los fanáticos y fanáticas de todas las provincias puedan disfrutar de una noche especial” agregaron.

Más que una excusa para disfrutar de un postre, La Noche de las Heladerías busca promover el consumo del helado artesanal, un producto que se distingue por su elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, y por respetar los métodos tradicionales que lo diferencian de las producciones industriales.

noche heladerias

El objetivo también es visibilizar el trabajo de los pequeños productores y emprendimientos familiares, quienes, con creatividad e innovación, mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad gastronómica argentina.

Una por una, las heladerías neuquinas que se suman

En Neuquén, al menos siete heladerías se suman a la propuestas. A través de sus redes sociales, invitaron a los neuquinos a tentarse con sus helados artesanales y con las promociones especiales de esa fecha.

Las heladerías de la ciudad que ya difunden la propuesta son Piré, Cuore de Panna, Fiore Helados, Dulce Malvina, Heidi, Merlí Helados y Franeps, por lo que invitan a los neuquinos a visitar las distintas sucursales de cada marca durante la noche del jueves.

Además de las promociones de 2x1, algunos comercios sumaron propuestas adicionales, como descuentos e incluso sabores exclusivos creados específicamente para celebrar La Noche de las Heladerías en simultáneo con los establecimientos de todo el país.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estación Montaña - Chocolate y Helado (@estacionmontana)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HEIDI Heladerías (@heidi_heladerias)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franep's (@franeps)

Un nuevo sabor, emblema del evento

En el marco del evento, se suelen lanzar sabores especiales pensados exclusivamente para la Noche de las Heladerías. Según trascendió, este año se proponen innovar con un sabor fresco y frutal.

“Cada año en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal buscamos maravillar a los fanáticos con propuestas distintas que sorprendan a los paladares más exigentes. Este nuevo sabor, Frutta D’ Oro, fue creado en conjunto con los maestros heladeros de Afadhya, en los laboratorios de la nueva Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, recientemente inaugurada” destacó el Presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone.

Y agregó: “La nueva receta es un sorbete, helado al agua, con una combinación vibrante de mango, banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. Un sabor con el que esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos”