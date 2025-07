Adiós al dulce de leche, hay un nuevo favorito: el gusto de helado que ahora eligen los argentinos

Si de postres hablamos, el helado es uno de ellos que no falla. Sin duda es uno de los postres que se toma (o se come) en cualquier época del año sin importar si hace frío o calor. El helado, en todos sus sabores, es una tentación para todos los argentinos.

El dulce de leche ha sido desde siempre el más elegido entre los argentinos, sin embargo, un informe reciente reveló que lo que en su momento era el sabor vedette ya no lo es y hay otro que lo sustituye. Esto no significa que no sea elegido, sino que pierde el primer puesto de la tabla.