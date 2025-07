Denunció a su padre por abuso sexual y años después confesó que era mentira

Esa acusación le valió tres años de prisión preventiva a Pablo Ghisoni, y la pérdida total del prestigio que había alcanzado como médico ginecólogo y obstetra.

La confesión del hijo de la víctima

Tomás, de 20 años, se animó a compartir días atrás en un video de 5 minutos en los que reconoció que fue víctima de la manipulación de su madre, lo cual "destruyó a un hombre inocente", su padre.

"Mi nombre es Tomás Ghisoni. Estoy haciendo este video para contar algo que me costó años decir en voz alta: cuando era adolescente acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo, y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación durante más de 10 años", empezó diciendo el joven.

Tomás reveló el origen del calvario legal y público que le provocó a su padre en 2014, con la denuncia por abuso sexual que los tuvo a él y a sus hermanos como víctimas.

"Recién hace aproximadamente dos meses, y no por un 'click mágico' o instantátneo, sino por un proceso largo y doloroso empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira", expresó con voz lectora el muchacho.

El relato de Tomás siguió: "Crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tenerle miedo, que nos había hecho daño, nos lastimaba, nos golpeaba, y yo, como hijo, creí lo que me decían. No fue una historia inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plentamente: mi madre".

Sin nombrar a Andrea Vázquez, que figura como subdirectora de Acceso a Justicia de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del partido bonaerense de La Matanza, Tomás siguió con su relato.

"Pero esa historia, con el tiempo, se transformó en una verdad emocional que no tenía sustento real. En consecuencia, de esto mi papá fue preso tres años. Perdió su trabajo, su nombre, su salud, su dignidad. En todo esto yo también perdí: perdí la verdad, perdí la confianza en mí mismo, a mi familia y a mi papá durante más de una década", expresó.

Luego, en la parte más importante del relato, Tomás expresó: "Yo no fui abusado. No fui una víctima de mi padre. Pero sí fui usado, fui utilizado como una cosa. Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato. Que me enseñó qué decir, cómo dibujar, qué no decir -ya sea en una audiencia o en distintos contextos-, y yo, sin entenderlo del todo, lo hice. Y eso destruyó a un hombre inocente".

"No estoy acá para negar que existen abusos reales porque sí los hay, y merecen justicia. Pero también estoy acá para decir que las falsas denuncias también son una forma de abuso porque roban años, destruyen familias, siembran desconfianza en las voces que sí necesitan ser escuchadas".

La palabra del hombre falsamente acusado de abuso sexual

“El que tiene hijos sabe lo que representa perderlos en vida”, aseguró Ghisoni padre en una entrevista exclusiva con Telenoche. “Perdí dos de mis hijos durante diez años y haber visto ese video me liquidó, me emocionó muchísimo. Me alegro de que haya entendido la patología de la madre y las cosas que él ha hecho. Esto no termina acá. Esto es un camino de recuperación”, sostuvo.

Necesito esta difusión para que lo vean la jueza y la asesora que están a cargo del caso, y para que sepan que el niño miente si está influenciado por cualquiera de los dos padres. Las denuncias falsas hace un daño atroz a la sociedad. Te estropea emocionalmente y psicológicamente”, agregó.

“Primero le hicieron decir que yo le tiraba el pelo y lo dieron como cierto. Después de que yo pedí la revinculación, ella me mete la denuncia de abuso sexual con acceso carnal y durante cuatro años no volví a tener contacto con ellos”, recordó. Meses después quedó detenido. “Estuve preso sin juicio. Mis hijos perdieron su vida y su infancia”, aseguró.

Él recuperó la libertad en 2017 y fue absuelto en un juicio oral en 2023, cuando el fiscal desistió de acusarlo.