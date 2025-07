Día clave para los petroleros: Marcelo Rucci sigue al frente y amenaza con un paro

Marcelo Rucci seguirá al frente del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa. En una elección sin oposición, la lista Azul y Blanca fue la única en presentarse y consagró la continuidad de Rucci por otro período. Pero lejos de tomarse el día como una celebración, el dirigente advirtió con dureza: "Estamos muy preocupados por la situación en Vaca Muerta. Si esto no cambia, vamos a ir a un paro total ".

Desde temprano, miles de trabajadores acudieron a las urnas ubicadas en más de 260 puntos de votación en las tres provincias. La legitimidad del proceso, explicaron desde el sindicato, no se mide esta vez por la competencia electoral sino por la participación de la base. "La gente está acompañando, está viniendo. Esto significa que los trabajadores petroleros estamos muy unidos" celebró Rucci en declaraciones a Canal 8, al tiempo que consideró que la lista única refleja "la reivindicación de la confianza de la gente".

Rucci acusó a las operadoras de estar especulando con los tiempos de inversión. "Por supuesto que están especulando. Se están llevando puestos los puestos de trabajo. No es que pierdan plata, sino que dejan de ganar la que se están llevando. Y eso, para nosotros, es inaceptable", sostuvo con firmeza.

En ese marco, adelantó que este martes el sindicato mantendrá una reunión clave con la comisión directiva para definir una respuesta. "Vamos a fijar fecha para una asamblea y luego una medida de fuerza. Muy probablemente, un paro total de actividades", anticipó.

Ratifica su liderazgo en el gremio

El dirigente fue tajante: "Cuando hubo que estar, los trabajadores estuvimos. Ahora no puede ser que nos desamparen. Si tenemos que quebrar la lanza, la vamos a quebrar. Porque no vamos a permitir que el ajuste lo paguen los compañeros".

La elección de este lunes no sólo ratifica el liderazgo de Rucci en uno de los gremios más poderosos del país. También lo posiciona como una figura clave en el complejo escenario de Vaca Muerta, en un contexto de desaceleración de la actividad, suspensiones, y tensiones crecientes entre el sindicato y las empresas operadoras.

Con el respaldo firme de las bases y un discurso encendido, Rucci dejó claro que no está dispuesto a ceder terreno. Las próximas horas serán decisivas: la amenaza de una medida de fuerza está sobre la mesa y podría escalar si las empresas no revierten el actual parate. Como él mismo resumió: "La unidad de los trabajadores es nuestra principal fortaleza. Y si no nos escuchan, vamos a actuar".