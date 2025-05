Marcelo Rucci: "La dirigencia política y sindical fracasó porque se alejó de la gente"

SFP Marcelo Rucci Sindicato Petroleros (16).JPG

Se abre una instancia de competencia electoral para renovar las autoridades del gremio, que lo tendrá como seguro candidato a su reelección. También es un pilar fundamental en el armado del partido político provincial Fuerza Neuquina y Federal. Descarta alianzas futuras y asegura que en el 2027 presentarán candidatos propios en toda la provincia. “Vamos a estar en donde la familia neuquina nos indique”, indicó. A continuación, parte de la entrevista que un equipo de LMNeuquen le realizara a Rucci, durante esta última semana.

¿Por qué un partido nuevo cuando está en discusión la existencia de las estructuras partidarias?

Yo creo que los partidos tradicionales no han dado respuesta a la gente y a la mayoría de la gente, a la gente que trabaja, los trabajadores. Creo que los trabajadores con la política tradicional están totalmente defraudados.

Durante los últimos 15, 20 años ha sido un dirigente gravitante desde la política dentro del Movimiento Popular Neuquino, llegando a fundar una línea de pensamiento interna.

Yo creo que al MPN lo terminaron de destruir, de desaparecer. Al día de hoy no ha habido una sola reunión donde se haya convocado a ver qué pasa, si van a seguir. Hoy qué ves en los partidos. La gente ve que cuando llegan los momentos de elecciones es para uno, es para dos o tres que deciden los destinos del partido. Hemos dicho que en la comisión directiva no hay ningún cargo político. Creo que este es el cambio, el gran cambio que la gente lo ha tomado y lo ve muy bien. Este es el gran cambio, hoy ha sido tomado de una manera increíble, nosotros superamos las expectativas que teníamos. Pero en esto que nosotros estamos planteando, es decir, no es para nosotros, es para ustedes, hemos tenido una gran aceptación.

¿El esquema político que tiene Rolando Figueroa a partir de la neuquinidad y su partido Comunidad, sería ese el horizonte o de manera independiente siempre?

Nosotros tenemos un horizonte propio, estamos preparando cuadros políticos para el 2027, pero entendemos que en este momento lo único que representa a Neuquén es el partido de Rolando Figueroa.

¿El alcance del partido va a ser provincial solamente?

En un principio va a ser provincial. Estamos hablando ya con mucha gente, a ver de cómo en otras provincias lo podemos implementar.

Hasta hace muy poco tiempo, siempre se confundió lo que es el sindicalismo con el peronismo, ¿este partido viene con una raíz peronista, o es abierto a todos?

No, no, no está abierto a todos, cuando hay un beneficio es para todos, y cuando hay un perjuicio es para todos, entonces creo que eso es lo que está entendiendo la gente.

El presente de la CGT

¿Qué está pasando en la CGT a nivel nacional? ¿Qué está pasando en la CGT a nivel local? ¿Qué pasa con Marcelo Rucci?

Creo que se perdió los verdaderos valores de lo que significa la CGT: la representatividad del trabajador. Hoy vemos que prácticamente la CGT no tiene fuerza, perdió lo que en algún momento fue tan importante para los trabajadores.

¿No lo seduce la CGT, no lo seduce este gremialismo que viene desde hace tiempo?

No, no me representa el gremialismo que no está cerca de la gente. A mí lo que no está cerca de la gente es lo que nosotros realmente tenemos que hacer.

¿Fue a Houston alguna vez?

Sí, sí.

¿Tampoco lo seduce Houston?

A ver, son dos cosas. No podemos negar todo lo logrado por los americanos, pero a qué voy a ir a Houston. Estamos muy lejos de lograr parecernos. Tienen que suceder muchas cosas para alcanzarlos. De que vale ir a “pasear” si cuando regresan acá todo sigue igual. ¿Quieren comenzar a parecerse a Houston? que empiecen por los sueldos que se les paga a los petroleros. Allá ganan 6 mil dólares al mes, ese sería un buen comienzo. Lo mismo en la valoración que las empresas hacen en materia de seguridad en el trabajo y la inversión que hacen en infraestructura y conectividad.

Elecciones en el Sindicato Petrolero

El próximo mes de julio habrá elecciones para renovar los mandatos en el sindicato. ¿Es un gremio que está cerca y pendiente de la familia?

Sí, totalmente. Creemos que la familia es lo más importante. En julio vamos a elegir a las compañeras y compañeros que nos conducirán por otro periodo más. Se va a debatir y poner en valor todo lo logrado y las herramientas que día a día le alcanzamos a nuestras familias, en materia de calidad de vida, a través de la Obra Social y la Mutual; seguridad laboral a través del sindicato y la ART. Todas herramientas puestas a disposición de cada uno de nuestros afiliados y afiliadas, poniendo mucho énfasis en la integración e integridad familiar.

¿Sabe y tiene esa valoración sobre estas cuatro herramientas que ha consolidado el gremio en todo este tiempo?

Nosotros le damos la publicidad. Tratamos de llegar a la familia a través de los medios. La familia, obra social, mutual y sindicato, las tres partes, más la ART.

En estos más de tres años de mandato, no hemos dejado un rincón de la provincia por recorrer, hemos estado en cada rincón de Vaca Muerta, pero también en cada hogar de nuestros afiliados. Pero también defendimos los derechos de nuestros compañeros en cada discusión salarial con las compañías que operan los yacimientos. Hemos realizado un cambio profundo en las relaciones con el sector empresario. Ha quedado muy claro que la explotación de los trabajadores petroleros, al menos en Neuquén, es parte del pasado. Acá se dignifica la tarea de los trabajadores y se respeta su condición o estaremos en los yacimientos dando pelea.